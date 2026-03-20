Pašu audzēti un plūkti zaļumi - kāpēc pavasarī vajag iekļaut dīgstus bērnu ēdienkartē
Pavasaris ir laiks, kad mūsu organisms dabiski ilgojas pēc svaigiem produktiem un zaļumiem. Brīdī, kad ierastie sezonālie dārzeņi vēl nav pieejami, par lielisku vitamīnu avotu var kļūt pašu audzēti zaļumi un dīgsti, iesaka uztura speciāliste.
Sertificēta uztura speciāliste un Rimi Bērniem eksperte Viktorija Jansone dalās padomos, kāpēc svarīgi iekļaut zaļumus ģimenes, īpaši bērnu, ikdienas ēdienkartē.
Pavasara vēstneši – dīgsti un zaļumi
Pavasarī, kad cilvēki atgūstas pēc garās ziemas, lielisks veids, kā papildināt uzturu ar vitamīniem, ir maltītēm pievienot dīgstus. Tos ir viegli audzēt mājās gan uz palodzes, gan siltumnīcā. Uztura speciāliste norāda, ka dīgstos ir īpaši koncentrēts mikroelementu un bioloģiski aktīvo vielu daudzums. Dīgsti un zaļumi bieži pārspēj citus dārzeņus ar savu bagātīgo uzturvērtību, nodrošinot būtisku šķiedrvielu un aktīvo enzīmu daudzumu, kas veicina arī gremošanas procesus.
Atšķirība starp zaļumiem un dīgstiem
Nereti, runājot par zaļumiem, cilvēki domā arī par dīgstiem, tomēr šajos jēdzienos ir būtiska atšķirība. Kā skaidro eksperte, zaļumi galvenokārt ietver lapu dārzeņus. Latvijā tie visbiežāk ir spināti, rukola, salātlapas, pētersīļi, dilles un lociņi. Pavasarī ēdienkarti lieliski var papildināt arī savvaļas augi, piemēram, nātres, skābenes vai pašu plūktas gārsas. Tomēr, dodoties pļavās pēc pavasara zaļumiem, svarīgi atcerēties, ka tos drīkst vākt tikai tīrās, neindustriālās vietās – tālāk no ceļmalām un rūpnīcām, lai uzturā netiktu uzņemti kaitīgi savienojumi, kas var būt uzkrājušies augsnē vai nogulsnējušies uz augu lapām.
Savukārt dīgsti, atšķirībā no zaļumiem, ir tikko no sēkliņām izdīguši augu asniņi. Latvijas veikalos atrodami un mājās visbiežāk tiek audzēti brokoļu, redīsu, zirņu, kressalātu un kviešu dīgsti. Tie satur ļoti daudz vitamīnu, īpaši A, C un K vitamīnus. Salīdzinot ar citiem dārzeņiem un zaļumiem, dīgstos ir relatīvi vairāk dzelzs un kalcija.
Kā pareizi iepazīstināt bērnu ar zaļumiem un dīgstiem?
“Pieaugušie zaļumus var baudīt bez raizēm, taču, ieviešot tos bērnu ēdienkartē, nepieciešama piesardzība un pakāpeniskums. Zaļumus bērnu uzturā var iekļaut jau no sešu mēnešu vecuma, kad tiek uzsākta piebarošana. Tomēr to jāveic ļoti uzmanīgi – zaļumi jāsmalcina un jāpievieno maltītēm pavisam nelielos daudzumos. Svarīgi ir sākt ar pavisam nelielu daudzumu, jo tā vecāki var viegli novērot bērna reakciju un pārliecināties, vai nerodas alerģijas riski,” skaidro uztura speciāliste Viktorija Jansone.
Savukārt ar dīgstiem bērnus ieteicams iepazīstināt ne ātrāk kā viena vai divu gadu vecumā, jo dīgstu audzēšanas specifika saistīta ar noteiktiem riskiem. Tā kā dīgsti aug siltā un mitrā vidē un regulāri tiek laistīti, šī vide ir īpaši piemērota baktērijām. Tādēļ pastāv lielāks mikrobioloģiskā piesārņojuma risks. Lai maltīte būtu pilnībā droša, pirms dīgstu lietošanas tie rūpīgi jānomazgā.
Mazais dārznieks uz palodzes
Viena no lielākajām zaļumu un dīgstu priekšrocībām, salīdzinot ar burkāniem vai citiem dārzeņiem, ir iespēja tos audzēt mājās, uz palodzes, visa gada garumā. Tas nodrošina ne tikai maksimālu svaigumu un augstu uzturvērtību, bet tas ir arī dabai draudzīgs risinājums bez liekiem plastmasas iepakojumiem. Turklāt, kā norāda speciāliste, dīgstu audzēšana var kļūt par izglītojošu procesu, un, ja bērns pats ir iesaistījies stādīšanā un audzēšanā, viņam ir lielāka interese šo produktu pēc tam nogaršot un lietot uzturā.
‘’Lai audzētu dīgstus, nav nepieciešami lieli ieguldījumi vai specializēts aprīkojums. Diedzēšanai var droši izmantot ikdienā pieejamus plastmasas traukus vai bļodas. Tāpat nav obligāti jāiegādājas dārgas sēklas – lieliski piemērotas būs arī parastās lēcas, kas, iespējams, jau atrodas virtuves skapītī,” stāsta eksperte. Zaļumu un dīgstu audzēšana var kļūt par skaistu ģimenes tradīciju, kas ne tikai bagātina ēdienkarti ar vērtīgiem vitamīniem, bet arī māca bērniem mīlestību pret dabu un veselīgu uzturu no pašas mazotnes.
Divas ātras un sātīgas salātu receptes ar dīgstiem
Lai iedvesmotu izmantot mājās audzētos dīgstus, uztura speciāliste dalās ātri pagatavojamā un uzturvielām bagātā pilngraudu kuskusa salātu receptē ar redīsu dīgstiem un sieru. Gatavošanai nepieciešams 100 grami vārīta pilngraudu kuskusa, rīvēts burkāns, divas ēdamkarotes redīsu dīgstu, 30 grami rīvēta siera un divas tējkarotes bezpiedevu jogurta. Vispirms nepieciešams sajaut kuskusu ar burkāniem un dīgstiem. Kad tas izdarīts, tam visam jāpievieno rīvēts siers un jogurts. Šie salāti ir ātrs, veselīgs un uzturvielām bagāts ēdiens, kas lieliski papildinās ikdienas maltītes.
Savukārt tiem, kas vēlas mazliet sātīgāku maltīti, uztura speciāliste iesaka pagatavot pilngraudu makaronu salātus ar zirņu dīgstiem un vistas fileju. Nepieciešamās sastāvdaļas: sauja svaigu spinātu, divas ēdamkarotes zirņu dīgstu, 100 grami vārītu pilngraudu makaronu, 50-70 grami vārītas vistas filejas vai vistas ruletes un divas tējkarotes bezpiedevu jogurta. Salātu pagatavošana ir vienkārša, un tos noteikti var gatavot kopā ar bērniem. Vispirms jāsajauc spināti ar dīgstiem un makaroniem, pēc tam salātiem jāpievieno vistas filejas gabaliņi un bezpiedevu jogurts.