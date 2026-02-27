Makolija Kalkina sieva stāsta, ko iemācījusi saviem bērniem darīt gadījumā, ja viņi ir kaut kur pēkšņi palikuši vieni
Aktrise Brenda Songa, Makolija Kalkina sieva, intervijā ar "E! News" dalījusies, ko ir iemācījusi bērniem darīt situācijā, kad tie pēkšņi palikuši vieni.
Brenda Songa stāsta, ka nesen sākusi rādīt saviem bērniem filmas, kuras viņai un viņas vīram patika skatīties bērnībā, piemēram, "Bruņurupuči nindzjas". Tomēr viņa atzīst, ka tās patiesībā neiemāca bērniem, kā pareizi rīkoties situācijās, kad viņus uzrunā nepazīstams cilvēks.
Ņemot par piemēru filmu "Viens pats mājās", Brenda stāsta, ka bērniem ļoti patīk filma un slazdi, kurus izveidoja Kevins. Aktrisei ir divi dēli, trīs gadus vecais Karsons un četrus gadus vecais Dakota, un filmas skatīšanās laikā viņa vecāko dēlu nedaudz iebiedējusi, lai viņš saprastu situācijas nopietnību.
"Redzi, tava mamma ir tev blakus. Vai negribi mani apskaut? Es tevi nepametīšu vienu," smejoties saka Brenda, atzīstot, ka zina – tā rīkoties nav pareizi, taču dažreiz mazliet iebiedēt bērnu ir nepieciešams.
Viņa arī stāsta, ka, bieži atrodoties ārpus mājām, jautā bērniem, vai viņi zina, kā tikt mājās. Tāpat viņa māca, ka gadījumā, ja viņi pazūd, nevajag tikai saukt "mammu" vai "tēti", bet gan vecākus saukt vārdā un uzvārdā.
Viņa neatlaidīgi māca saviem dēliem, ka svešinieki ir tie, kuru vārdus tu nezini.
“Nav svarīgi, vai viņi ir kāda vecāki. Ja tu nezini viņu vārdus vai nekad iepriekš neesi viņus redzējis mūsu mājā, viņi ir svešinieki,” viņa saka.
Jau ziņots, ka pēc filmas "Viens pats mājās" noskatīšanās Dakota pat iedomājās, ka viņš ir Kevins, atklāja Makolijs. Viņš tic, ka pats ir cīnījies ar bandītiem un Makolijs tad jokojot sacījis dēlam: "Tu taču esi melīgs melis, kurš melo. Tas biju es!"
Aktieris teicis: "Vai atceries, kā brauci lejā pa kāpnēm ar ragavām?' Viņš saka: "Mm… hmm, jā, atceros." Es prasu: "Vai atceries, kad tev bija blondi mati?" Un viņš saka: "O, jā." "
Tomēr viņš labprāt ļauj bērnam izdzīvot šo fantāziju. Makolijs uzskata, ka “Viens pats mājās” skatīšanās kopā ar saviem dēliem un visa notiekošā izskaidrošana ir bijusi noderīga.