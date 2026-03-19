"Dzīvespriecīga un ar plašu sirdi" - Liepājā sēro par 17 gadu vecās skolnieces Evelīnas Pocjus nāvi
17 gadu veco liepājnieci Evelīnu Pocjus šodien, 19. martā, skolā pieminēs ar klusuma brīdi, izsakot visdziļāko līdzjūtību Evelīnas ģimenei, draugiem un visiem, kuriem sāp viņas aiziešana.
"Esam saņēmuši ļoti skumju un traģisku ziņu par mūsu audzēknes Evelīnas došanos aizsaulē," sociālajos tīklos ziņo Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. "Šis ir laiks, kad vārdi šķiet par maziem, lai mierinātu, tomēr domās vēlaamies būt kopā ar visiem, kurus skārusi šī traģēdija – ģimeni, tuviniekiem, draugiem un klasesbiedriem."
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā Evelīnu atceras ar sirsnīgiem vārdiem - jauniete bija sabiedriska, draudzīga, dzīvespriecīga un ar plašu sirdi, viņas smaids un enerģija paliks atmiņās mūžīgi.
Mācību iestādes pārstāvji informē, ka ceturtdien skolā audzēkne tiks pieminēta ar klusuma brīdi, un tiks izveidota piemiņas vieta, kur ikviens varēs uz mirkli kavēties atmiņās par viņu.
"Mēs skumstam kopā ar visiem, kuri Evelīnu pazina un mīlēja," raksta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kolektīvs.
Jau vēstīts, ka šajās dienās Latviju satrieca divas ziņas no Liepājas. Vispirms policija informēja par 17 gadu vecas pusaudzes Evelīnas Pocjus bezvēsts pazušanu. Jauniete, tērpusies melnā virsjakā, 13. martā ap pulksten 18.50 bija devusies uz adresi Liepājā, Baznīcas ielā un viņas atrašanās vieta nebija zināma. Pēc vairākām dienām policija sniedza informāciju, ka, pārbaudot Liepājā esošās videokameras, konstatēts, ka, iespējams, pazudusī meitene iekritusi Tirdzniecības kanālā. 18. martā diemžēl apstiprinājās traģiskā patiesība, ka Liepājā, Brīvostas ielā, ūdenī atrastā persona ir Evelīna.
Atceries - tu neesi viens. Kur vērsties krīzes brīdī
Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt esmocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem. Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir sekojošs: 116111.
"Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00).
Jauns.lv redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību Evelīnas Pocjus ģimenei, draugiem un visiem, kuriem sāp šis zaudējums.