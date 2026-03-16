Vai tiešām jau 62 gados? Cik gados tad īsti iestājas vecums?
Kā saka, vecumam ir nozīme tikai tad, kad ir jādodas kārtot pensijas papīrus. Galvenais ir, kā tu jūties iekšēji. Tomēr Z paaudze domā citādi. Viņi uzskata, ka jau 62 gadu vecumā cilvēku oficiāli var uzskatīt par vecu. Bet ko saka zinātnieki?
Pie šāda secinājuma nonāca aptaujas autori. Aptaujā piedalījās 4000 Apvienotās Karalistes iedzīvotāju, un tika noskaidrots, kā dažādas paaudzes uztver vecumu un novecošanu.
Tātad, "baby boomer" paaudzes (dzimuši 1946.–1964. gadā) pārstāvji uzskata, ka par vecu cilvēku var uzskatīt, sākot no 67 gadiem. Viņu bērniem un mazbērniem ir cits viedoklis. Pēc Z paaudzes domām vecums iestājās daudz ātrāk.
Jaunie respondenti uzskata, ka tādi pazīstami cilvēki kā Mišela Obama un Breds Pits, kuriem tagad ir 62 gadi, jau faktiski ir "vecīši".
Kā arī aptaujas laikā tika noskaidrots, ka pēc Z paaudzes domām:
- kognitīvo spēju pasliktināšanās sākas ap 62 gadiem;
- grūtības apgūt tehnoloģijas var parādīties jau ap 59 gadiem;
- savukārt apģērbs, kas šobrīd ir modē, viņuprāt, pārstāj piestāvēt cilvēkam, kuri sasnieguši 56 gadu vecumu.
Kampaņas "Vecums bez robežām" ( Age Without Limits) līdzpriekšsēdētāja Ketrīna Kroušou uzsver, ka šādi uzskati saistīti ar bailēm novecot.
"Mēs bieži redzam, ka uzskati par vecumu un novecošanu ir saistīti ar lielu trauksmi kļūt vecam. Cilvēki sāk baidīties no noteiktiem vecuma sliekšņiem diezgan agri — jau jaunībā," viņa vēsta.
Pēc viņas vārdiem, kad cilvēki patiešām sasniedz šos vecumus, daudzi saprot, ka realitāte ir daudz mazāk biedējoša, nekā bija gaidīts. Savukārt pastāvīga satura plūsma par "cīņu pret novecošanu" rada iespaidu, jo vecāks kļūsi, jo sliktāk būs. Kā piemēru viņa min, ka jau desmit gadus veci bērni sāk interesētie par pretnovecošanas kosmētiku.
Aptaujas dati liecina, ka dažādas paaudzes atšķirīgi uzskata, kad iestājas vecums:
- Z paaudze (18–29 gadi) — ap 62,3 gadiem
- Mileniāļi (30–45 gadi) — 62,9 gados
- X paaudze (46–61 gadi) — 64,4 gados
- Baby-boomer paaudze (62–80 gadi) — 67,3 gados
- "Klusa paaudze" (81+) — 71,8 gados
Interesanti, ka zinātnieku secinājumi arī liecina: cilvēka dzīve patiešām noris vairākos galvenajos posmos. Pētījumu dati liecina, ka tā nosacīti iedalās bērnībā, pusaudža vecumā, pieaugušā vecumā, agrīnā novecošanā un vēlīnā novecošanā.
3802 cilvēku vecumā no 0 līdz 90 gadiem veikto smadzeņu skenēšanas analīze parādīja, ka smadzenēm nepieciešami 30 gadi, lai pilnībā attīstītos.
Tomēr apmēram no 66 gadu vecuma smadzeņu darbība vairs nav tāda kā agrāk, vairs nav tik efektīva, to struktūra stabilizējas, un dažādas smadzeņu daļas sāk darboties izolētāk. Pēc zinātnieku teiktā, tas atbilst savdabīgam intelektuālās un personības attīstības plato, lai gan precīzie šādu izmaiņu iemesli vēl nav pilnībā skaidri.