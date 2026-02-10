Artūrs Dīcis par jauno izrādi Valmierā: “Šī paaudze nelabo un nešuj, bet pērk jaunu. Arī attiecībās”
Pāris ir šķīries, tomēr laiku joprojām pavada kopā. Divi cilvēki, kuri kādreiz mīlējuši viens otru. Saindēts klusums, kur pat visnevainīgākais vārds ir sprādzienbīstams. Par to vēsta Artūra Dīča luga “Egomaniaki”, kas neilgi pēc Valentīndienas piedzīvos pirmizrādi Valmieras teātrī Reiņa Suhanova režijā.
Mūsdienas. Pāris - bez piecām minūtēm trīsdesmitgadnieki. Viņa ir bērnu grāmatu rakstniece, viņš - modelis. Saindēts klusums, kur katrs, pat visnevainīgākais vārds, ir sprādzienbīstams.
Lugas sižets vēsta par Ārona (28) un Kortnijas (28) toksiskajām attiecībām brīdī, kad abi jau ir šķīrušies, taču joprojām pavada laiku kopā. Notikumi risinās vienas dienas laikā - ceļojumā ar automašīnu un pārgājienā mežā. Lugas tonis balansē starp ironiju, asu dialogu un dziļu traģikomismu, atklājot, kā divi cilvēki, kuri kādreiz mīlējuši viens otru, kļūst par savstarpējiem “egomaniakiem” - cīnītājiem vairāk par savu lepnumu nekā par patiesu izlīgumu.
Vienlaikus luga uzdod arī plašāku jautājumu - kāpēc liela daļa jaunu cilvēku mūsdienās nevēlas veidot ģimenes un radīt pēcnācējus?
Izrādes režisors Reinis Suhanovs uzsver, ka iestudējums veidots kā kamerizrāde, kuras centrā ir divu aktieru savstarpējā saspēle: “Izrāde būs attiecību drāma, kas balstās brutālisma un poētiska skaistuma sadursmē. Kopā ar aktieriem centīsimies uztaustīt, kā sarunāties ar paaudzi, kas dzīvo 21. gadsimta divdesmitajos gados.”
Lugas autors Artūrs Dīcis norāda, ka nosaukums “Egomaniaki” nav attiecināms tikai uz lugas varoņiem, bet gan uz plašāku sabiedrības daļu:
“Mēs dzīvojam laikā, kad sociālie tīkli gandrīz visu ir pārvērtuši par publisku telpu. Mēs nepārtraukti veidojam savus tēlus, rādot tikai labāko sevis versiju un radot nereālistiskus priekšstatus par veiksmīgu cilvēku.
Šie standarti neizbēgami ienāk arī attiecībās - kopā ar ilūziju par bezgalīgām iespējām un vieglu aizvietojamību.”
Dīcis uzsver, ka luga ir dialogs gan ar konkrētu paaudzi - mūsdienu trīsdesmitgadniekiem -, gan universāls stāsts par attiecību mehāniku: “Tā ir paaudze, kas nelabo un nešuj, bet pērk jaunu, ja kaut kas saplīst. Arī attiecībās.”
Galvenais jautājums, ar kuru autors aicina skatītāju palikt pēc izrādes noskatīšanās, ir vienkāršs un neērts:
“Vai es vispār pazīstu savu dzīves partneri? Vai es mīlu viņu tādu, kāds viņš ir, vai tikai savā galvā izveidotu viņa versiju?”
Izrāde aicina uz atklātību līdz maksimumam - sarunā ar otru un pašam ar sevi.
Pirmizrāde - 20. februārī Valmieras teātra Apaļajā zālē.