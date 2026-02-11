Vīrieša stāsts: nevaru ciest savas sievas “zīmēšanos” sociālajos tīklos
Arnoldam ir 34 gadi, divas burvīgas meitas un, neapšaubāmi, ļoti neatvairāma sieva. Pāris apprecējās pirms desmit gadiem – jauni, bet mīloši un iedvesmas pilni izveidot lielisku ģimeni. No sākuma laulība tiešām bija idille. Problēmas sākās pēc otrās meitas nākšanas pasaulē.
Bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā sieva kļūst par populāru influenceri
Abi bērni ģimenē nākuši viens pēc otra. Pēc pirmā bērnu kopšanas atvaļinājuma Arnolda sieva (sauksim viņu par Sintiju) darbā nemaz neatgriezās, jo gaidīja pasaulē nākamo, otro meitu. Abi jaunie vecāki par to bija vienojušies. Arnolds bija uzsācis savu biznesu, un tam diezgan necerēti labi veicās, līdz ar to Sintija varēja bez finansiāla stresa nodoties pilna laika māmiņas lomai.
Kad jaunākajai meitai bija apmēram pusgads, jaunā sieviete apjauta, ka ar mammas un mājsaimnieces lomu viņai dzīvē vien ir par maz. Pāris aprunājās un nolēma, ka Sintija varētu uzsākt neklātienes studijas, tādā veidā attīstot sevi un pēc meiteņu paaugšanās meklēt darbu. Pēc gana ilgas domāšanas Sintija izlēma studēt tieslietas. Arnolds stāsta, ka uzreiz apjautis – tas nav sievas īstais aicinājums, taču miera labad piekritis.
Augstskolas solu nomaina pret telefona kameru
Kādu laiku Sintija tiešām nopietni pievērsās studijām un, vīram par lielu prieku, šķita ar dzīvi pilnībā apmierināta. Taču vasarā pēc pirmā studiju gada Sintijai radās jauns vaļasprieks – viņa izveidoja savu “Instagram” profilu. Tajā ievietoja mazo meitiņu bildes, ceļojumu un ballīšu mirkļus.
Arnolds tam sākumā īsti nepievērsa uzmanību, jo kurai gan jaunai sievietei mūsdienās nav “Instagram” profila. Taču drīz vien šķietami nevainīgais hobijs pārvērtās par īstu apmātību. No vienas puses, Arnolds priecājās, ka sievai labi veicas, ir daudz sekotāju un pat dažas sadarbības, bet, no otras puses, viss kļuva pārāk traki… Nemitīga bildēšanās, nemitīga dzīves pakārtošana “Instagram” saturam. Decembrī Sintija paziņoja vīram, ka pametīs studijas un turpinās influenceres karjeru.
Ceļojumi – tikai atrādīšanai
Arnolds ar nostalģiju atminas, ka kādreiz ļoti gaidījis brīžus, kad visa ģimene varēs kopīgi atpūsties un doties ceļojumos. Pēc vīrieša vārdiem, tagad tas viss kļuvis par murgu. Sieva uzstāj doties tikai uz tādiem galamērķiem, kas augstu kotējas “Instagram” vidē, un apmeklēt tikai tos restorānus, kas vizuāli atbilst viņas glamūrīgajam tēlam.
Ģimeniskas sarunas praktiski nenotiek. Arnolds ar bērniem vairāk tiek izmantoti kā eksponāti…
Ģimene uz izjukšanas robežas
Protams, Arnolds ar sievu ne reizi vien mēģinājis izrunāt esošo situāciju, taču pagaidām viss bijis velti. Vīrietim šķiet, ka sieva vairs neredz realitāti – tikai to, kā pati izskatās savā “Instagram” profilā. Tur bieži publicētās smaidīgās mazās meitenītes ar veselīgiem smūtijiem rokās mājās patiesībā ir divi nogarlaikojušies bērni, kuri pusdienās dabū pelmeņus, jo mamma laiku pavada telefonā…
Šādu un līdzīgu situāciju nav mazums. Pēc kāda asāka strīda Arnolds sev netipiski paaugstinātā tonī licis sievai izvēlēties – sevi vai sasodīto “Instagram”. Viss beidzies ar to, ka gana populārās influenceres vīrs šobrīd nolēmis kādu laiku padzīvot atsevišķi un mēģināt saprast, vai šo kādreiz tik harmonisko ģimeni vispār vēl ir iespējams glābt…