“Ziema kā bērnībā”: Edgara Rinkēviča ieraksts sociālajos tīklos izraisa sajūsmu
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos tīklos dalījies ar ziemīgu foto un īsu, sirsnīgu vēstījumu: “Ziema kā bērnībā.”
Ieraksts izraisījis plašu atsaucību — cilvēki komentāros dalās gan sajūsmā par šī gada sniegoto laiku, gan savās atmiņās par “īstām ziemām”.
Daudzi atzīst, ka šī ziema atgādina bērnību — dziļāks sniegs, ilgāk turas sals un ir tā īpašā sajūta, ko pilsētā un dabā rada baltā ainava. Kāds komentētājs raksta, ka “bērnībā ziema bija vēl dziļāka un ilgāka”, bet cits piebilst: “Patīk ziema šogad.”
Īpaši siltas atsauksmes raisa atmiņu stāsti. Vienā no komentāriem cilvēks atceras, kā skolas laikā fizkultūras stundās gājuši slēpot kāpās pie jūras — un pat šodien prātā esot slēpju darvas smarža un toreizējā “sajūtu burvība”. Citi vienkārši rezumē īsi un skaidri: “Gribētos katru gadu šādu ziemu!”
Jau ziņots, ka saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem februāra pirmā nedēļa Latvijā gaidāma astoņus grādus aukstāka par normu, otrā nedēļa varētu būt piecus grādus dzestrāka nekā vidēji 1991. - 2020. gadā, savukārt mēneša otrā puse prognozēta aptuveni divus grādus vēsāka nekā parasti. Līdz ar to mēneša vidējā gaisa temperatūra prognozēta četrus grādus zem normas.