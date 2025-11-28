Lolita Neimane brīdina par influenceriem. "Mani patiesi satrauc tas, ko redzu sociālajos tīklos!"
Latvijā populārā diētas ārste un pasniedzēja Lolita Neimane vērsusies pie iedzīvotājiem ar aicinājumu ļoti rūpīgi izvērtēt uztura treneru, kouču, nutricilogu un citu "speciālistu", kurus neatrod profesiju klasifikatorā, rekomendācijas.
"Pēdējā laikā mani patiesi satrauc tas, ko redzu sociālajos tīklos. Šodien studiju kursā ,,Uzturs slimību profilaksē" kopā ar Uzturzinātnes maģistriem un Veselības Inspekcijas pārstāvi analizējām uztura treneru, kouču, nutricilogu un citu speciālistu, kurus neatrod profesiju klasifikatorā, pieteiktās mājas lapas un padomus, rekomendācijas," vietnē "Facebook" norāda dietoloģe.
"Cilvēki aizvien biežāk uzticas uztura bagātinātājiem un "brīnumprogrammu" , "maratonu", "izaicinājumu" autoriem, kuri sola izārstēt jebko — no hormonālām problēmām līdz autoimūnām slimībām. Un viss, kas vajadzīgs? Tikai "pareizais" pulverītis, kapsula vai dārgs kopējais uztura plāns," norāda Neimane. "Bet patiesība ir sāpīga un vienkārša: uztura bagātinātāji NAV brīnumlīdzekļi, un tie noteikti nav alternatīva medicīnai."
"Kāpēc mēs tik viegli uzticamies cilvēkiem bez medicīniskās izglītības, bet tik bieži apšaubām ārstus, kas studējuši gadus, izgājuši rezidentūru un turpina mācīties visu mūžu? Tik bieži nākas dzirdēt - ārstiem jau izdevīgi, ka cilvēki slimo... skumji," secina Neimane.
"Nupat pamanīju vēl vienu jaunu "revolucionāru" profesiju - nutricioloģe, racionāla uztura un liekā svara korekcijas speciāliste. Veidojam jaunas regālijas un "studiju kursus", kas dažos mēnešos, dažas dienas nedēļā pāris stundu laikā sola apgūt profesiju..."
"Kāpēc ticam kapsulai, bet ne zinātnei? Es kā dietoloģe redzu sekas — cilvēkus, kuri nonāk pie manis ar izjauktu veselību, izgāzušiem eksperimentiem un vilšanos. Un tas sāp, jo tas viss ir novēršams. Lūdzu — esiet kritiski. Veselība nav vieta, kur paļauties uz influencera stāstu vai skaistu tā iepakojumu."
"Uzticieties speciālistiem, nevis reklāmas brīnumiem. Veselību! Un mēs kopā ar Veselības Inspekciju pavērosim šos brīnumu pieteicējus, nu tā - lai nav pavisam visatļautības sajūtas."