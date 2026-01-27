Latviešu influenceri arī sajūsmā! Kas ir jaunais “japāņu siera kūkas” trends?
Kas ir “japāņu siera kūkas” trends un kāpēc tas ir tik populārs? Tas ir visur — TikTok, Instagram un YouTube, un desmitiem cilvēku, tostarp arī vairāki latviešu influenceri, publicē video, kuros izmēģina šo jauno, trendīgo našķi.
Ar tūkstošiem “patīk” un skatījumu tikai pāris dienu laikā tu, iespējams, esi pamanījis, kā tavi iecienītākie influenceri ķeras klāt savam jaunajam trendīgajam našķim — “japāņu siera kūkai”. Tas vispirms kļuva populārs Japānā (no kā arī cēlies nosaukums), taču patiesībā tā nemaz nav siera kūka — tas ir cepumu un jogurta apvienojums!
Kas ir “japāņu siera kūka”?
Japānas sociālajos tīklos sāka parādīties arvien vairāk lietotāju, kuri apvieno grieķu jogurtu ar franču sable cepumiem (tie ir līdzīgi smilšu cepumiem). No turienes trends izpletās tālāk — lietotāji visā pasaulē (bieži izvēloties citus cepumus) filmē sevi un to, kā iemērc cepumus jogurtā. Pēc tam viņi atstāj šo kombināciju ledusskapī uz nakti. Lietotāji apgalvo, ka atdzesēšanas laikā cepumi un jogurts “saplūst” kopā, izveidojot garšu, kas atgādina siera kūku.
@diana010012 Japāņu siera kūka bez cepšanas un tikai ar divām sastāvdaļām 🍰 sastāvdaļas: - grieķu jogurts - cepumi #latvija🇱🇻 #latvija #recepte #sierakūka ♬ Fun Guitar Swing - tunes2go
No kurienes šis trends nācis?
Šo cepumu–jogurta kombināciju tiešsaistē izmēģina tūkstošiem lietotāju; viens ieraksts dažu dienu laikā sasniedza 11,2 miljonus skatījumu. Daudzas recepšu vietnes arī ir pievienojušas “japāņu siera kūkas”, kopš tas kļuva populārs.
Popularitāti tas ieguva arī tā ātrais knifs — tas tiek uzskatīts par vienkāršu veidu, kā tikt pie siera kūkas garšas, netērējot laiku cepšanai vai siera kūkas pirkšanai. “Japāņu siera kūku” var salikt pāris minūtēs; visilgākais procesā ir laiks, ko tas pavada ledusskapī.
Tāpat daži šo našķi reklamē kā “veselīgāku, ar mazāk kalorijām” alternatīvu — kā norādīts vienā ierakstā ar 3,3 miljoniem skatījumu. Lai gan cepumi nav īpaši veselīgi, grieķu jogurts tiek uzskatīts par labvēlīgu, jo tas var saturēt pat divreiz vairāk olbaltumvielu nekā citi jogurti.
Vēl viens šī našķa pievilcības iemesls ir tas, ka tas ir populārs. Psiholoģijā ir jēdziens “sociālais pierādījums” — tas skaidro, kāpēc mūs vilina sekot trendiem. Terminu ieviesa psihologs Roberts Čaldīni 1984. gadā. Viņa teorija saka: kad redzam, ka cilvēki, kurus apbrīnojam, izmēģina jaunus apavus vai kādu kārdinošu uzkodu, mums rodas vēlme darīt to pašu — tā ir sociālā pierādījuma darbība.
Šajā gadījumā internetā parādās pievilcīgi jogurta trauciņi ar glīti saliktiem cepumiem. Tā kā šī parādība kļuvusi vīrusu līmeņa, lietotāji tiek mudināti pievienoties trendam un būt daļai no tā.
Kāpēc tieši šis našķis kļuva vīrusu populārs?
Nav vienas konkrētas atbildes, kāpēc dažas uzkodas un dzērieni kļūst vīrusu populāri — piemēram, zemeņu sendviči, “Dubaijas” šokolādes batoniņi vai Dua Lipas maisījums no kolas, marinētu gurķu sulas un pipariem. Tomēr, kad trends sāk uzņemt apgriezienus, iespēja, ka tas turpināsies līdz vīrusu statusam, pieaug.
Arī vairāki Latvijas influenceri izmēģinājuši populāro trendu un atzinuši par gana labu esam.