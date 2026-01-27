Francija sper soli tuvāk tam, lai liegtu nepilngadīgajiem lietot sociālos medijus
Francijas parlamenta apakšpalāta ir pieņēmusi likumprojektu, kas aizliedz lietot sociālos medijus nepilngadīgajiem pirms 15 gadu vecuma sasniegšanas.
Nacionālās asamblejas deputāti ilgā sēdē, kas notika no pirmdienas līdz otrdienas rītam, pieņēma likumprojektu ar 130 balsīm par un 21 pret.
Likumprojekts, kas arī paredz aizliegt mobilo tālruņu lietošanu vidusskolās, tagad tiks nodots balsojumam parlamenta augšpalātā Senātā.
Francijas prezidents Emanuels Makrons platformā "X" apsveica šī likumprojekta pieņemšanu kā "lielu soli" Francijas bērnu un pusaudžu aizsardzībai.
Francija kļūs par otro valsti, kas noteikusi šādu aizliegumu, pēc Austrālijas, kura decembrī pieņēma sociālo mediju lietošanas aizliegumu nepilngadīgajiem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu.
Pieaugot sociālo mediju izplatībai, ir pieaugušas arī bažas, ka pārāk daudz laika pie ekrāna kaitē bērnu attīstībai un veicina garīgās veselības problēmas.
"Mūsu bērnu un pusaudžu emocijas nav domātas pārdošanai vai manipulēšanai, vai to darītu amerikāņu platformas vai ķīniešu algoritmi," Makrons paziņoja svētdien pārraidītā video.
Varas iestādes grib ieviest šo aizliegumu no 2026. mācību gada sākuma jauniem sociālo mediju kontiem.
Ekspremjers Gabriēls Atāls, kurš vada Makrona partiju "Atdzimšana" Nacionālajā asamblejā, pauda cerību, ka Senāts pieņems šo likumprojektu līdz februāra vidum, lai aizliegums varētu stāties spēkā 1. septembrī.
Viņš piebilda, ka "sociālo mediju platformām tad līdz 31. decembrim vajadzēs deaktivizēt pastāvošos kontus", kuri neatbilst šim vecuma ierobežojumam.