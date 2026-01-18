"Es labprāt būtu seksīga nekā lieliska personība" - sieviete aizkustina daudzus ar savu stāstu
Vai tam kā tu izskaties tiešām ir liela nozīme? "TikTok" lietotāja Em, kura nekad sevi nav uzskatījus par pievilcīgu, ir dalījusies savās pārdomās par šo jautājumu.
"Es pēdējās trīs stundas pavadīju raudot,” video sākumā saka Em. Viņa stāsta, ka izlasījusi daudzus komentārus zem saviem video par to, ka viņai nepiestāv "čolka" un ka viņai labāk piestāvētu Sabrinas Kārpenteres matu griezums. Aizstāvot sevi, sieviete skaidro, ka viņas mati nav tik biezi, lai viņa varētu atļauties frizūru kā Kārpenterei. Em turpina, ka tas viņu aizskar, jo viņa ir ļoti nepārliecināta par sevi.
"Man ir sajūta, ka nav svarīgi, ko es daru — es nekad nebūšu pietiekami laba," saka Em, piebilstot, ka viņa patiešām neko nevar izdarīt ar saviem matiem, jo tie ir pārāk plāni un "piere ir pārāk liela".
"Vienu dienu, kad es centos publicēt video "TikTok", cilvēki atstāja zem tā ļaunus komentārus — mīmu, kurā redzams smieklīgs vīrietis ar lielu pieri. Tas ir smieklīgi, normālā situācijā es arī domātu, ka tas ir smieklīgi," dalās satura veidotāja, bet viņai tik un tā bija sāpīgi. Viņa uzsver, ka nevēlas, lai cilvēki domā, ka viņa visu uztver kā nopietnu kritiku un nespēj pasmieties par sevi.
"Es apzinos, ka esmu viduvēja," norāda Em, piebilstot, ka viņa labāk pieņem šādus komentārus nekā samāksloti pozitīvus.
Em saka, ka apzinās, kur viņa iederas, skatoties no skaistuma standartu perspektīvas. Viņa saprot, ka gūst labumu no tā, ka ir tieva un ar baltu ādu, taču neslēpj, ka viņai ir grūti pieņemt savu izskatu.
"Es nekad neesmu bijusi tik neglīta, lai cilvēki par mani ņirgātos, bet arī nekad neesmu bijusi pietiekami pievilcīga, lai no tā kaut ko iegūtu," turpina Em. Satura veidotāja stāsta, ka skolas laikā viņa atzinusies populārai meitenei, kuru uzskatīja par draudzeni, ka ir biseksuāla. Šī meitene nekavējoties izplatīja informāciju tālāk, un daudzi sāka par Em baumot. Taču pirms dažiem mēnešiem viņa uzzināja, ka šī pati populārā meitene ir apprecējusi sievieti.
"Es zinu, ka cilvēki, kuri viņu apsveica, būtu tie paši, kas vidusskolā un pamatskolā smietos par mani, ka man patīk meitenes," pārdomās dalās Em.
Viņa arī min, ka, sasniedzot divdesmit gadu vecumu, pamanījusi — cilvēki, kuri viņai patika, nevēlējās ar viņu satikties, jo viņiem nepatika kādas viņas rakstura iezīmes. Taču, kad šiem cilvēkiem parādījās otrā pusīte, viņiem netraucēja, ka tai bija tieši tādas pašas "kaitinošās" īpašības kā Emai.
"Un es uzskatu, ka pārsvarā tas bija tāpēc, ka viņi nespēja pieņemt manu izskatu," saka Em, turpinot: "Vai arī es nebiju pietiekami harizmātiska sieviete, kura spēj piesaistīt visu uzmanību."
Viņa arī norāda, ka nav bagāta, un, "visu laiku esot viduvējai", viņai ir grūti nejusties aizskartai, redzot, ka citi iegūst priekšrocības augstāka sociālā statusa vai vienkārši pievilcīga izskata dēļ.
"Daudziem cilvēkiem es patīku, kad viņi mani iepazīst tuvāk. Daudziem patīk mana enerģija — viņi uzskata, ka esmu lieliska," min satura veidotāja, bet viņa arī piebilst, ka nekad nespēs panākt to, ko panāk cilvēki, kuri ir, viņasprāt, seksīgi.
@queerpolybabe
I wasn’t going to post this, but people have told me they loved my relatability and keeping it real. If this helps even 1 person realize you’re not the only one who feels like this, I’ve done my job 💕 Also why pay someone to listen to me talk when I can get paid to have people listen to me talk? (lol jk)♬ original sound - Em
Viņa turpina, norādot, ka pievilcīgi cilvēki tiek vērtēti augstāk nevis tāpēc, ka spēj kaut ko dot, bet gan tāpēc, ka viņus vienkārši apbrīno. Cilvēkam var pat nebūt izcilas personības — ja vien viņš nav nejauks, bet ir bagāts, harizmātisks un seksīgs, Em uzskata, ka šādiem cilvēkiem durvis vienmēr būs atvērtas jebkurā situācijā. Savukārt tiem, kuriem ir tikai laba personība, nākas strādāt desmit reižu smagāk, lai sasniegtu tos pašus panākumus.
Komentāri un atziņas
Daudzi civlēki piekrīt tam, ko saka Ema. Kāds dalās, ka apmainītu savu empātiju pret pievilcīgu izskatu, ja viņam tiktu dota tāda iespēja. Cits min, ka labāk izvēlētos būt bagāts nekā ar labu personību, savukārt vēl kāds atdotu savas zināšanas apmaiņā pret iespēju būt garš vīrietis ar pievilcīgu seju.
Lietotājs ar segvārdu "Sir Over" raksta: "Es tā jūtos visu savu dzīvi. Esmu piekusis būt neglīts." Savukārt lietotājs ar segvārdu "Hollow Knight" piebilst: "Es gribu būt gribēts — es ienīstu būt tikai mīlēts."
Savukārt Lea sniedz pacilājošu padomu visiem: "Lūdzu, uzklausi sievieti, kurai jau ir pāri 40 — ir daudz labāk būt foršai, gudrai un interesantai nekā tikai pievilcīgai. Jo vairāk tu ciklēsies uz to, ka neesi pietiekami laba, jo svešāka sev kļūsi. Un kā cilvēks, kurš ir hroniski tiešsaistē kopš 1993. gada, varu teikt — internets ir viena liela kļūda. Tā ir vieta, kur nelaimīgi, pazuduši cilvēki izlej uz tevi savu žulti, lai kaut uz mirkli sajustos pārāki."
Kāds arī atgādina, ka mums vajadzētu pārstāt vienam otru salīdzināt.
Nav brīnums, kāpēc parādās arī dažādi trendi protestā pret "tradicionāli" skaisto izskatu, piemēram, "nogurusī meitene". Trends, kas parāda, ka mēs esam nogurušas tēlot, ka viss mūsu dzīvē ir labi. Z paaudze šādi demonstrē, ka cilvēki netiek galā ar stresu un daudzi izdeg darbā. Jaunā tendence nevis cenšas demonstrēt, kā sevi maksimāli uzlabotu, bet tieši liek uzsvaru uz to, ka savas nepilnības ir jāpieņem un tās var arī izcelt.