Vairs nevajag slēpt, ka esi nogurusi! "Karstā" jaunā grima tendence - "nogurusī meitene"
Sociālajos tīklos var redzēt daudz dažādu grima ideju, taču šī jaunākā tendence ir iepriecinājusi daudzas.
Jā, tagad modē ir izskatīties nogurušai. Kā tas izpaužas?
Speciāli izcelti tumšie loki zem acīm, tumša skropstu tuša, viss pārējais kā ierasts – tonālais krēms, konsīleris, un, ja ir vēlme, var uzlikt mākslīgās skropstas. Šāds izskats, ko daudzi sauc par "nogurušo meiteni", ir izpelnījies lielu uzmanību sociālajā tīklā "TikTok". Ietekmētāja Lara Violeta apgalvo: “Maisiņi zem acīm ir ļoti šiki, jo tev patiešām ir jāstrādā pie tā, lai tos iegūtu.”
Slavenības, kuras ir kļuvušas par piemēriem, kā vislabāk atspoguļot šo izskatu, ir Lilija Rouza Depa, amerikāņu modele Gabbriette un influencere Emma Čemberleina. Tikpat ļoti par “nogurušās meitenes” stila iedvesmu ir kļuvusi aktrise Dženna Ortega, “Netflix” seriāla “Wednesday” galvenās lomas atveidotāja. Viņas grims pārsvarā ir tumšs, redzams, ka ir uzklātas tumšās acu ēnas zem acīm, lai imitētu maisiņus zem acīm.
@charlottelooks smthn about under eye bags are just soooo sexy ❤️🩹 @DanessaMyricksBeauty exposed @YSL Beauty crush eyeliner @KVD Vegan Beauty poison apple blush @Charlotte Tilbury flawless filter and light reflecting powder @MaybellineUK lash sensational waterproof @rimmellondon cappuccino lipliner @maccosmetics simulation gloss stick #tiredgirlmakeup#tiredgirlmakeup #tiredmakeup #sleepymakeup #eyebagmakeup ♬ Mad World - Anna Sofia
Kāpēc daudzi izvēlas sekot šim trendam?
Tiek vēstīts, ka šis izskats ir kā pretošanās idejai, ka viss ir ideāli. Tas parāda, ka mēs esam nogurušas tēlot, ka viss mūsu dzīvē ir labi. Z paaudze šādi demonstrē, ka cilvēki netiek galā ar stresu un daudzi izdeg darbā. Jaunā tendence nevis cenšas demonstrēt, kā sevi maksimāli sevi uzlabotu, bet tieši liek uzsvaru uz to, ka savas nepilnības ir jāpieņem un tās var arī izcelt.
Komentāros zem šādiem paraugvideo, kā krāsoties kā "nogurušā meitene", sievietes min, ka "šādi izskatās vienmēr, jo grims vienkārši nespēj nosegt tumšos lokus zem acīm, neskatoties, cik daudz konsīlera tiek lietots." Ir arī tādas, kas joko, ka jau “universitātes laikā centās šo izskatu padarīt par stilīgu trendu, bet tobrīd tam nebija tik daudz atbalstītāju.”
Kopumā var redzēt, ka šis modes kliedziens tiek plaši atbalstīts un daudzi priecājas, ka viņu dabīgais izskats tiek normalizēts.