"Plovs kā bērnudārzā’’ - kā tādu pagatavot
Bērnudārza plovs ir vienkāršs un pārsteidzoši iemīļots ēdiens, ko bērni ēd ar lielu apetīti. Šī recepte nav sarežģīta, bet tieši tās vienkāršās garšas dēļ tā bieži vien pārspēj pat vecāku gatavoto “īstā plova” versiju.
Bērnudārznieku vecākiem droši vien nav nekāds jaunums, ka bērni dārziņā ēd tādus ēdienus, kuriem mājās pat virsū neskatās. Un vispār – ik pa laikam paziņo, ka dārziņā pavārītes itin visu prot pagatavot labāk. Tā gadījās arī mūsu ģimenē. Meita, man par lielu pārsteigumu, pieprasīja plovu. Nu ko – atrotīju piedurknes un ķēros pie lietas. Sadabūju jēra gaļu, plova rīsus, Hmeli Suneli, bārbeļu ogas un ko tik vēl ne. Pēc pāris stundām, manuprāt, pilnīgi brīnišķīgs plovs bija gatavs. Bet meita rauca degunu – tas neesot nekāds plovs. Bērnudārzā esot pilnīgi savādāks un daudzreiz garšīgāks.
Tā kā prasīšana pēc plova nerimās, nolēmu aprunāties ar kādu bijušo dārziņa pavārīti un noskaidrot, kā tad īsti viņi to burvju plovu gatavo. Recepte izrādījās gaužām vienkārša un rezultāts meitu sajūsmināja bez gala. Beidzot esot īstais plovs… Uzreiz gan brīdinu, ka uzbeki par šādu ‘’plova’’ pagatavošanas metodi varētu būt diezgan lielās šausmās.
‘’Bērnudārza plova’’ pagatavošanai būs nepieciešams:
• Gabaliņš cūkgaļas šķiņķa (var izmantot arī vistas fileju)
• Rīsi
• Burkāns
• Tomātu pasta
• Mazmazītiņš sīpoliņš
Pagatavošana:
1. Rīsus liekam vārīties sālsūdenī.
2. Gaļu un burkānus sagriežam aptuveni vienāda lieluma mazos gabaliņos. Smalki sasmalcinām sīpolus. Visu liekam cepties. Kad gaļa gatava un burkāni gandrīz mīksti, pielejam nedaudz ūdens un visu pasautējam.
3. Pieliekam dāsnu ēdamkaroti tomātu pastas (var izmantot arī tomātu mērci, bet tad tā jāpievieno nedaudz vairāk). Kad rīsi izvārījušies, tos nokāšam un pievienojam pannas saturam.
4. Visu rūpīgi samaisām un ļaujam nedaudz savilkties. Bērnudārznieka puncītis priecāsies!