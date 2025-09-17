Vai bērns drīkst viens pats braukt uz skolu ar velosipēdu? Skaidro CSDD
Atkal klāt skola! Un atkal bērni bariņā vai vieni paši dodas turpu šurpu ne tikai kājām, bet arī ar dažādiem braucamrīkiem - velosipēdiem, skrejriteņiem, skeita dēļiem. Vai viņi bez pieaugušā uzraudzības vispār drīkst atrasties uz kāda braucamā?
Skaidro VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece Guna Zvīgule-Maļavko.
Vispirms jānošķir pārvietošanās līdzekļi – velosipēds un elektroskrejritenis – no sporta inventāra: skeita dēļa, skrituļslidām, mehāniskā skrejriteņa u. c.
Lai ceļu satiksmē patstāvīgi piedalītos ar velosipēdu vai elektroskrejriteni, jābūt sasniegušam noteiktu vecumu, kā arī jābūt velosipēda vadītāja vai jebkuras citas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībai. Turpretī, lai pārvietotos ar sporta inventāru, šādu ierobežojumu nav.
Vēlreiz pārrunā ar bērnu pamatnoteikumus, kas ir jāzina, piedaloties ceļu satiksmē; arī tad, ja bērns uz skolu iet kājām. Kopā izstaigā drošāko ceļu uz skolu, lai viņš saprastu, kā kurā situācijā krustojumā rīkoties.
Ja brauc ar velosipēdu
Ceļu satiksmes likums nosaka, ka neatkarīgi no vecuma bērns viens ar velosipēdu drīkst piedalīties tikai dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos, vietās, kur nebrauc mehāniskie transportlīdzekļi. Ārpus šīm vietām – tikai pilngadīgas personas pavadībā.
Ar velosipēdu patstāvīgi piedalīties ceļu satiksmē var no desmit gadu vecuma, ja ir iegūta velosipēda vadītāja apliecība. No 18 gadu vecuma apliecība vairs nav nepieciešama, jo tiek pieļauts, ka jaunietis jau ir ieguvis kādas citas kategorijas apliecību – mopēda vai autovadītāja mācību apliecību.
Ar velosipēdu jābrauc pa velosipēdu ceļu, velojoslu – jāizmanto velo infrastruktūra; pa ietvi drīkst pārvietoties tikai tad, ja tuvumā velosipēdu ceļu nav. Taču, braucot pa ietvi, jāpārvietojas gājēju ātrumā, jo gājējus nekādā ziņā nedrīkst traucēt.
Ja bērnam ir elektroskrejritenis
Elektroskrejritenis ir motorizēts transportlīdzeklis, ar kuru satiksmē drīkst piedalīties no 14 gadu vecuma, ja jaunietim ir velosipēda vadītāja vai jebkuras citas kategorijas apliecība. Elektroskrejritenim obligāti jābūt reģistrētam CSDD, kā arī jābūt iegādātai OCTA apdrošināšanai.
Ar elektroskrejriteni nedrīkst pārvadāt pasažierus, tas paredzēts vienai personai. Braucot jāievēro noteikumi, kas attiecināmi uz velosipēda vadītājiem. Ar elektroskrejriteni drīkst braukt pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu. Ja to nav, atļauts braukt pa brauktuvi, nomali vai ietvi.
Ja priekšroku dod skrituļdēlim
Ar skrituļdēli, skrituļslidām vai mehānisko skrejriteni drīkst pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu. Tomēr, pārvietojoties pa ietvi vai citiem ceļiem, jāņem vērā citi satiksmes dalībnieki, kurus nedrīkst apdraudēt. Jābrauc tieši tikpat ātri, kā iet gājēji. Un – nekādu triku uz ietvēm vai vietās, kur pārvietojas arī citi satiksmes dalībnieki!