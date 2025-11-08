Izglītības eksperte no Norvēģijas: bērnudārzu uzdevums nav “salikt bērnus kastītēs”
Vecāki zina, kas ir labākais viņu bērniem, tam jāatspoguļojas arī pirmsskolu politikā, uzskata pirmsskolu izglītības eksperte no Norvēģijas Ivonne Linnstade (Yvonne Lindstad). Lūk, viņas viedoklis.
Absolūti lielākā daļa vecāku apzinās, cik svarīga loma bērna attīstībā ir kvalitatīvai izglītībai un drošai, atbalstošai videi. Turklāt stāsts nav tikai par skolu, tas ir svarīgi no pirmās izglītības pieredzes – pirmsskolas. Tieši vecāki vislabāk pazīst savu bērnu, viņa personības iezīmes un raksturu, spējot izvērtēt, kad vislabāk uzsākt pirmsskolas un kuru bērnudārzu izvēlēties. Ja izvēli nosaka tikai izmaksas vai pašvaldību vai valsts iestāžu noteikumi, pastāv risks, ka tas nebūs labākais iespējamais variants bērna interesēm.
Svarīgi meklēt risinājumus jau savlaicīgi
Bērns visaktīvāk mācās tieši pirmajos savas dzīves gados un pirmsskola ir pirmais izglītības posms, pirmā pieredze ar mācību procesu. Tieši no tā, cik pozitīva un veiksmīga būs šī pieredze, ir atkarīga arī bērna interese un motivācija mācīties tālākajos posmos. Pirmsskolas pieredze ir īpaši nozīmīga arī bērniem ar mācīšanās traucējumiem, jo agrīni pamanot izaicinājumus, ir vieglāk ar tiem strādāt. Svarīgi meklēt risinājumus jau savlaicīgi, neaiznesot izaicinājumus uz skolu, kad tie visticamāk jau būs eskalējušies. Protams, pārdomāta pirmsskolas izvēle ir svarīga ikvienam bērnam.
Vecāku gaidas no pirmsskolas pieaug
Pieredze liecina, ka ģimenes izvēlas pirmsskolu pēc dažādiem kritērijiem – vieniem ir svarīgi, lai bērnudārzs atrodas pēc iespējas tuvāk mājām, citiem svarīgāka ir īstenotā mācību pieeja, piemēram, Valdorfa vai Montesori pieeja u.c. Vēl kādam svarīgākais būs pedagogi un personāls vai vide un atmosfēra. Ar patiesu prieku redzu, ka vecāku gaidas no pirmsskolas pieaug, kas ir labi. Vecāki kļūst prasīgāki šī vārda labākajā nozīmē, jo apzinās, ka pirmsskola nenozīmē tikai bērnu pieskatīšanu, ka tās nav tikai rotaļas un spēles, bet svarīgs posms ikviena bērna izglītībā.
Vecāku izvēli nosaka bērna vajadzības
Norvēģijā gan pašvaldību, gan privātās pirmsskolas no valsts budžeta tiek finansētas vienādi, kas nozīmē – vecāku līdzmaksājums ir tāds pats, neatkarīgi no tā, kādu pirmsskolu viņi izvēlas. Ņemot vērā tirgus nosacījumus, ļoti uzskatāmi redzam, ka vecāku izvēli nosaka bērna vajadzības – ja viena pirmsskola nespēj tās nodrošināt, vecāki ir gatavi mainīt bērnudārzu. Tas sekmē izglītības kvalitātes izaugsmi, dažādas pieejas un citas priekšrocības.
Izvēlei ir jābūt īstai un pilnīgai
Un tieši brīva vecāku izvēle ir svarīgākais, jo katrs bērns ir atšķirīgs. Pirmsskolu uzdevums nav “salikt bērnus kastītēs”, bet nodrošināt atbilstošu vidi un pedagogu atbalstu, lai ikviens bērns varētu attīstīties un augt, balstoties viņa vajadzībās. Un izvēlei ir jābūt īstai un pilnīgai – ir radoši bērni, kuriem nederēs stingri nosacījumi, tāpat ir bērni, kuri daudz labāk jūtas ļoti konkrētos noteikumos. Tāpēc arī pirmsskolām ir jābūt dažādām, un izmaksas nevar būt galvenais faktors, kas nosaka vecāku izvēles iespējas.
Respektēt ikvienu ģimeni
Tieši vecāki vislabāk pazīst savas atvases, bet cilvēkiem, kuri organizē vietas pirmsskolās, šie bērni reizēm ir tikai vārds “Excel” tabulā. Es aicinātu pašvaldības respektēt ikvienu ģimeni, kas izvēlējusies dzīvot attiecīgajā vietā, un sniegt brīvu iespēju izvēlēties. Tas nozīmē arī iespēju brīvi nomainīt pirmsskolu, ja nesakrīt redzējums vai kaut kas neapmierina piedāvājumā.
Pirmsskolai ir jābūt vietai, kur bērns jūtas droši, sadzirdēts un pamanīts kā personība, nevis sistēmas elements. Ja patiesi vēlamies bērniem veiksmīgu mācīšanās ceļu un emocionālo labsajūtu, tad jāatbalsta daudzveidīga pirmsskolu vide un jāuzticas vecākiem kā savas ģimenes labākajiem ekspertiem. Brīva un kvalitatīva izvēle ir ne tikai cieņas izrādīšana ģimenei, bet arī būtisks priekšnoteikums bērna veselīgai attīstībai un nākotnes iespējām.
