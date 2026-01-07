Biznesa lēdija Vija Kilbloka: "Iespēja vienmēr ir jāpaņem"
"Tev jādara labākais, ko šajā brīdī vari izdarīt, un tad redzi, kas no tā iznāk. Nepamēģināsi – nezināsi. Arī tad, ja neizdosies, tu vismaz būsi mēģinājusi un zināsi, ko nākotnē mainīt," žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā saka grāmatizdevēja Vija Kilbloka.
Sievišķīgi starojošā biznesa lēdija Vija Kilbloka grāmatu izdevniecībā Zvaigzne ABC ir nostrādājusi gandrīz pusgadsimtu. Kā 1977. gadā ar izcilību pabeidza juridiskās studijas Universitātē, tā sāka darbu izdevniecībā kā juridiskās literatūras redaktore. Un nu jau 30 gadu ir valdes priekšsēdētāja, viena no uzņēmuma līdzīpašniecēm. Šī ir saruna ar šarmanto grāmatizdevēju par dzīves piespēlētajām iespējām, lasīšanu un sievišķību.
Viņas dzīvesstāsts labi iederētos Holivudas filmā – kā meitene no biklas jaunietes kļūst par pašpārliecinātu biznesa lēdiju, Bet Vija uzreiz skaļi smej – nē, bikla viņa nekad nav bijusi! Un atzīst, ka juridiskās zināšanas darbā ļoti palīdz. Jā, tagad viņa vada vienu no lielākajām grāmatu izdevniecībām valstī. Tās aktīvā apritē patlaban ir vairāk nekā 5000 grāmatu nosaukumu, un katru gadu tā izdod ap 400 jaunu grāmatu.
Iespēja vienmēr ir jāpaņem
“Visa pamatā ir ilgs darbs un sevis veidošana. Taču tā noteikti ir arī prasme pieņemt dzīves pavērsienus – ieraudzīt un varēt uzņemties tad, kad dzīve tev piedāvā kādas izmaiņas. Tad tu vienkārši dari to, kas jādara.”
Arī Vija reiz bija lielas izvēles priekšā – kļūt par profesionālu juristi vai palikt izdevniecībā. “Tevi virza pati dzīve, un jājūt, kurā straumē labi iederies, lai tā tevi neizmestu krastā. Ja tu stāvi malā un neko nedari, nekas arī nenotiek. Jā, varbūt neveiksies. Taču iespēja vienmēr ir jāpaņem, un tad tu redzēsi, kādu paketi tev dzīve piedāvā.” Grāmatizdevējai tas bija Atmodas laiks, kad dzīve teica – ir jādara! Un viņai bija jāpieņem izšķirīgi lēmumi. “Tu nedrīksti nedarīt, nemēģināt un nemācīties. Citādi tu esi ārpus,” viņa ir stingra. “Iepriekš nekad nebiju bijusi sociālajos tīklos, bet tagad eju iekšā mākslīgajā intelektā.”
Cilvēks var būt veci domājošs jau jaunībā, palikt tikai pie tā, ko kādreiz ir iemācījies, uzskata Vija. “Taču tu vari arī skatīties, ko dzīve visu laiku piedāvā. Hašeka Šveikam ir labs teiciens: “Nekad tā nav bijis, ka nekā nav bijis.” Tev jādara labākais, ko šajā brīdī vari izdarīt, un tad redzi, kas no tā iznāk. Nepamēģināsi – nezināsi. Arī tad, ja neizdosies, tu vismaz būsi mēģinājusi un zināsi, ko nākotnē mainīt.”
