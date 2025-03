Vija Kilbloka dalās savā dzīves atziņā: "Ja varu ietekmēt notiekošo, tad tā ir mana atbildība"

No šīs grāmatas esmu aizņēmusies jautājumu, kuru uzdodu pati sev dažādās situācijās: “Vai tu vari to nepieļaut?” Kad izlasīju šos vārdus, diezgan ilgi tos pārdomāju un nonācu pie atziņas – ja es varu kaut kādā veidā ietekmēt notiekošo, tad tā ir mana atbildība, ja nevaru, tad jāmācās pieņemt situāciju. Dzīvē es ļoti bieži gribu uzņemties atbildību par lietām, ko patiesībā nespēju ietekmēt, un man ar to nav viegli sadzīvot. Piemēram, mani tāpat kā daudzus satrauc pašlaik pasaulē notiekošais. Bet, kad sev uzdodu šo jautājumu, saprotu, ka es, lai kā arī gribētu, nespēju neko izdarīt. To apzinoties, man kļūst nedaudz vieglāk.