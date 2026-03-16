Kāpēc Keitas Midltones grūtniecību turēja noslēpumā
"Mail on Sunday" redaktore zināja, ka Velsas princese ir stāvoklī ar savu pirmdzimto bērnu pirms ziņas publiskas izpaušanas, taču izvēlējās to nepublicēt, jo nevēlējās "pārkāpt robežu", paziņojusi Augstākā tiesa.
Šarlote Grifita, kura, kā ziņo tiesa, bija tajā pašā sociālajā lokā, kurā Velsas princis un Saseksas hercogs, paziņoja, ka nekad nav uzlauzusi telefonu un nav izmantojusi privātā detektīva pakalpojumus, raksta "Hello Magazine".
Žurnāliste sniedza liecības tiesā saistībā ar prasībām, ko bija iesniegusi slavenību grupa, tostarp princis Harijs, pret izdevēju "Associated Newspapers Limited" (ANL), kas izdod "Mail on Sunday" un "Daily Mail", saistībā ar iespējamu nelikumīgu informācijas vākšanu.
ANL kategoriski noliedz pārkāpumus un aizstāv prasības, kurās iekļauti arī sers Eltons Džons, Deivids Fērnišs un Elizabete Hērlija.
Iepriekš Grifita paziņoja Augstākajai tiesai Londonā, ka dažas dienas pirms publiskā paziņojuma, ka princis un princese no Velsas gaida savu pirmo bērnu, Viljams apmeklēja ballīti pie lauku mājām un pastāstīja draugiem, ka Keita cieš no rīta nelabuma un nepiedalīsies.
"Tas, ka viņa bija stāvoklī ar viņu pirmdzimto bērnu, bija liels jaunums, un Svētā Džeimsa pils to apstiprināja tikai nākamajā pirmdienā, jo viņu nācās hospitalizēt. Es nolēmu to turēt noslēpumā," sacīja redaktore, piebilstot, ka zina robežu starp personīgo dzīvi un darbu.
"Džordijs (Grigs, tā brīža redaktors - red.) uzzināja, ka es zināju, un bija ļoti neapmierināts, ka es viņam to nepaziņoju piektdienā pirms pils paziņojuma pirmdien. Bet tā bija informācija, ko es uzzināju privātā pasākumā, kurā es piedalījos personīgi, tāpēc es attiecos pret to atbilstoši," uzsvēra Grifita.
Grifita arī norādīja tiesā, ka viņa dažas reizes socializējusies ar princi Hariju, tostarp vienā reizē, kad abi piedalījās ballītē, kurā Harijs, iespējams, palika līdz vēlam vakaram, pirms nākamajā rītā bija jāapmeklē pasākums.
2025. gada oktobrī portāls Jauns.lv vēstīja, ka princis Harijs ir paplašinājis savu tiesas prāvu par privātuma pārkāpumiem pret "Daily Mail" izdevēju "Associated Newspapers", pievienojot jaunas apsūdzības par nelikumīgu informācijas iegūšanu.
Harijs apgalvo, ka izdevējs izmantojis maldinošas metodes, lai izspiegotu viņa brāli princi Viljamu un Keitu Midltoni, tostarp noklausoties viņa 21. dzimšanas dienas ballīti un citas privātas lietas. Šīm apsūdzībām pievienojušās arī citas prasības no līdzprāvotājiem, piemēram, Eltona Džona.
Izdevējs ir noraidījis apsūdzības kā "absurdas" un cenšas izslēgt daļas no lietas, norādot uz to noilgumu.
Šī prāva sākās 2022. gadā, kad Harijs apsūdzēja izdevēju par to, ka tas ir nelikumīgi iejaucies viņa un viņa ģimenes privātajā dzīvē, tostarp izmantojot krāpnieciskas metodes, lai iegūtu personīgu informāciju.
Harijs apgalvo, ka izdevējs ir izmantojis krāpnieciskas taktikas, lai piekļūtu viņa privātajai informācijai, piemēram, noklausoties viņa un viņa ģimenes privātos sarakstes vai notikumus. Viņš norāda uz faktu, ka šie pārkāpumi ir daļa no plašākas mediju manipulācijas ar karalisko ģimeni un viņa privātās dzīves atklāšanu bez viņa piekrišanas.
Uzvara varētu nodrošināt Harijam miljonus vērstu kompensāciju, līdzīgi kā viņa 12 miljonu britu mārciņu vienošanās ar "News Group", kā arī atvainošanos un juridiskos izdevumus, kas ierobežoti ar 5 miljoniem britu mārciņu.
Savukārt zaudējums varētu novest pie pilnīgas lietas noraidīšanas, vēl vairāk sarežģījot Harija attiecības ar karalisko ģimeni un apstiprinot viņa pretenzijas par mediju iejaukšanos.