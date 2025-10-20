Jauno zvaigžņu sezona Rīgā - sākas debiju pilnā Rīgas modes nedēļa
Rīgas modes nedēļa norisināsies no 20. līdz 24. oktobrim, un šī sezona ieies vēsturē kā debiju sezona. Līdzīga tendence šoruden vērojama arī pasaules modes skatēs – notiek radošo direktoru maiņas, parādās jauni vārdi un jaunas zvaigznes. Kopumā savas kolekcijas Rīgā demonstrēs 17 zīmoli no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Beļģijas un Uzbekistānas, no kuriem 12 uz RFW podija būs redzami pirmo reizi. Papildus skatēm ieplānotas vairākas izglītojošas iniciatīvas, kas veltītas ilgtspējīgas attīstības tēmai, kā arī izstādes, kas savieno modi ar mūsdienu mākslu.
Šosezon pasākumi notiks trīs galvenajās norises vietās – Hanzas Perons, Zunda Towers un Latvian Design Stories (telpa tirdzniecības centrā Galerija Centrs, 4. stāvā), kas paredzēta kapsulu prezentācijām un darbnīcām. 21. oktobrī ikviens interesents tur varēs apmeklēt modes ilustrācijas meistarklasi ar Lauru Luīzi Valteri (ieeja ar iepriekšēju reģistrāciju), bet nākamajā dienā – darbnīcu par apģērbu otrreizēju izmantošanu “Pārdizains Vol.2” ar Zaigu Brutāni (ieeja ar iepriekšēju reģistrāciju). Tas ir īpašs piedāvājums modes jomas pārstāvjiem iegūt praktiskas zināšanas no vadošajiem nozares ekspertiem.
Uz galvenā Rīgas podija savas kolekcijas demonstrēs gan jau labi pazīstami ārvalstu zīmoli – Szczygiel (Polija), Moel Bosh (Uzbekistāna), Pohjanheimo (Igaunija), gan arī jauni vārdi Latvijas skatītājiem – Embassy of Fashion Atelier, kurā apvienotas trīs Tallinas dizaineru kolekcijas: Aldo Järvsoo, Riina Põldroos un Ketlin Bachmann. Vēl viens Igaunijas zīmols – Nora Isle – parādīs klasiskus tērpus ar mūsdienīgiem akcentiem.
Pirmo reizi RFW ietvaros uzstāsies arī pazīstamais lietuviešu stilists Kęstas Rimdžius ar savu autordarbu sadarbībā ar Kukla Beauty Box. Vēl divi jaunpienācēji Latvijas skatītājiem: Mursak (Uzbekistāna), kas kultivē nacionālo amatniecības tradīciju vērtību, un Yevseyev (Beļģija), nesen dibināts zīmols, kura kolekcija tiks prezentēta kā performanču šovs, kur pretstati mijiedarbojas un veido harmonisku veselumu.
Arī Latvijas zīmoli šosezon gatavi pārsteigt. Blakus Baltijas modes reģiona līderiem – BAÉ by Katya Shehurina, Natalija Jansone un Amelii – šajā RFW notiks septiņas Latvijas debijas. Dizainere Megija-Luīze Pudāne, kura pirms pāris gadiem absolvēja Parīzes modes skolu, prezentēs savu zīmolu Studio MX; Karina Kelle demonstrēs kolekciju ar apgleznotiem kimono, bet Treimane Studio piedāvās kapsulu kolekciju, kas radīta no pārstrādātiem apģērbiem un mājas tekstila.
Divas zīmolu prezentācijas notiks telpā Latvian Design Stories: Tribal Hotel dizaineres Simonas Veilandes vadībā un Zaiga Brutāne Studio. Abi zīmoli tirgū darbojas jau vairākus gadus, taču RFW ietvaros piedalīsies pirmo reizi. Savu pirmo personālizstādi ar nosaukumu “Crimson Current” (“Bagātīgā straume”) RFW ietvaros atklās bijusī zīmola NOLO dizainere Viktorija Joniene, cita starpā prezentējot autordarbus starp mākslu un modi.
Pēc vairāku gadu pauzes stilists Sergejs Hatanzējskis atgriezīsies ar jaunu projektu SVIESTS sadarbībā ar SEXYSTYLE, kurā viņš pārvērtīs podiju par teātra skatuvi ar provokācijas, noslēpumainības un pārsteiguma elementiem. Viņa šovs būs skatāms divreiz – Hanzas Peronā un klubā Coyote Fly.
Noslēdzošajā dienā, 24. oktobrī, notiks modes fotogrāfijas meistarklase ar Kertin Vasser (Igaunija) un Sintijas Seličkas-Užānes komandu sadarbībā ar ISSP (biļetes pieejamas tiešsaistē). Tiem, kuri netiek uz skatēm vai vēlas tuvāk iepazīt vietējos dizainerus, no pusdienlaika līdz vakaram notiks īpaši pasākumi Latvijas modes zīmolu veikalos un studijās – Iveta Vecmane, Anna Led, Latvian Design Stories, Una Berziņa, Moel Bosh un citi.
Modes ballītes, kas kļuvušas par neatņemamu RFW sastāvdaļu, šosezon notiks Tribe Riga City Centre, Pullman Riga Old Town, bet pēc noslēguma skates – enerģiska ballīte līdz rītam klubā Coyote Fly, kas atrodas jaunatklātajā ExPorto kompleksā pie Daugavas krastmalas. Nedēļa noslēgsies ar privātu ballīti un modeļu apbalvošanas ceremoniju ICON Cocktail & Hookah Lounge tajā pašā kompleksā.