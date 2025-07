"Es gulēju gultā un neko nejutu" - Rūtas Dvinskas stāsts par sabrukumu un atdzimšanu

Sapratu, ka dzīvē līdz šim jau ļoti daudz ko biju darījusi tā, kā to paredz biohakings. Es jau gāju savā dārzā, bāzu rokas zemē, ēdu gurķi no dobes, izgāju basām kājām zālītē no rīta. Mūsdienu rietumniekam tas varbūt šķiet kosmoss, bet mēs te, Latvijā, jau daudzi tā darām. Tas ir mūsu dzīvesveids. Patiesībā manas lielākās izmaiņas skāra ēšanas paradumus. Es pamainīju, kādā secībā uzņemu pārtiku, un vēl vairāk sāku ēst dārzeņus. Nav nekā tāda, kas man garšo, bet to tagad neēstu. Vienkārši izmantoju šādus tādus “hakus”, lai pārtika strādā manā labā. Tagad es vairāk pievēršu uzmanību proteīnam, lai to uzņemtu pietiekami. Starp citu, sievietēm vajag daudz gaļas. Bet es tiešām negribētu te tagad mācīt un daudz stāstīt, to visu informāciju var ļoti viegli atrast.