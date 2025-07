Rūta Dvinska svētku pieredzi nodod meitai...

foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva

“Grieta ir aizgājusi uz laikmetīgās dejas klasi. Kaut kādā ziņā tas ir mans nepiepildītais sapnis. Es dejoju tautas dejas, bet kādu laiciņu arī Dzirnās – un vienmēr, kad bija jāizvēlas, uzvarēja tautas dejas, jo šķita, ka tā man vienkārši pienākas. Bet tas neizdejotais sapnis palika. Un tagad mana meita to ir izvēlējusies. Par to esmu aizkustināta un priecīga,” sarunā ar žurnālu jauns OK par savu un meitas aizraušanos ar deju stāsta Rūta Dvinska.