Rūtai Dvinskai peldēšana ledainā ūdenī palīdz sakārtot prātu: "Tā sajūta ir nepārspējama"

Ziemas peldes Rūtai nav tikai fizisks izaicinājums – tā ir spēle ar prātu. “Es nevaru ietekmēt, cik auksts būs ūdens vai kādi būs laikapstākļi, bet es varu pieņemt to, kā ir, un sākt kontrolēt savu prātu un ķermeni,” viņa stāsta. Šis process sākas ar iekšējo sarunu – cik daudz spēju un varu šodien? Katru reizi, iekāpjot aukstajā ūdenī, tiek pārvarēta kāda robeža. “Par komforta zonu nevar būt ne runas, jo man tas ir maksimāls diskomforts. Ja kāds patiesi vēlas izkāpt no savas komforta zonas, ziemas peldes ir ideāla iespēja,” viņa iesaka. Aukstajā ūdenī nav vietas pašapmānam, jo ķermenis skaidri pasaka, kas notiek. “Salst rokas, kājas, viss trīc, un tu vari just katru aukstuma sekundi. Ar šo situāciju jātiek galā. Ir jānomierina elpa un līdz ar to arī prāts. Kad tas izdodas, var nosēdēt ūdenī tik ilgi, cik spēks un griba ļauj,” stāsta Rūta.