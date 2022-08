VIDEO: Rūta un Kaspars Dvinski: “Ja mēs nemīlētu ballītes, nebūtu viens otru atraduši”

Abi pāri – Ceriņi un Dvinski – ir pazīstami un labi saprot viens otra ikdienas lielās un mazās cīņas, lai pagūtu visu, kas rakstīts ģimenes kalendāros. Lai arī kā gribētu Dvinsku pāra sabiedrību mīlošā daba, dzīve biežāk liek rīkoties pēc plāna, mazāk ļaujoties plūsmai. Taču viņi aizvien mīl ballītes un ar prieku uzņem viesus. “Ja nebūtu mīlējuši ballītes, nebūtu viens otru sastapuši,” ir pārliecināti Dvinski.

Žurnālā OK! intervija arī ar ne mazāk kaislīgu ballētāju Ralfu Eilandu. Viņš atzīst, ka trakākais, ko pastrādājis, ir došanās uz TV3 rīta raidījumu tieši no ballītes. Kasparam Dvinskim kaut kas tāds gadījies laikā, kad vēl strādājis aizkadrā, un ar to pieticis – sirdsapziņa neļautu to atkārtot. Runājot par Eilanda aizrautīgo raksturu, Dvinski atklāj arī savas sirdij tuvākās tēmas, pret ko nespēj izturēties vienaldzīgi.

Skaties pievienoto video un uzzini, kā Dvinsku pāris svinēja savu sesto kāzu jubileju, kāpēc Kasparam ar darbu paveicies kā reti kuram un kāpēc Rūta nevēlas, lai Kaspars kārtotu bērnu somas pirms došanās ilgākās brīvdienās.