Edīte Pauls-Vīgnere: par likteņa pagriezieniem, dēla bojāeju un nakti mēnesgaismā

Dzīvoju līdzi notikumiem – līdz pat šai baltai dienai. Toreiz darbus radīju, sajūtot tuvojamies valsts agoniju, mūsu atbrīvošanos, centos iespējamiem līdzekļiem to parādīt. Varbūt šķiet naivi no tekstilmākslinieka viedokļa risināt tādas lielas tēmas, taču uzskatu, ka vienmēr jāiet dziļumā. Tāpat Kafijas kantāte… Tolaik mēs kafiju dzērām kā dulli, trīs četras reizes dienā, vedām no Maskavas, no malu malām. Tagad dzeru tikai no rīta. Ko darīt – pienācis vecums, jāpāriet uz tējiņām. Man savulaik bija draudzene, kura mācēja pagatavot kafiju armēņu stilā. Kad sanācām kopā, pupiņas samala rokas dzirnaviņās. Tā smarža… Man liekas, tagad kafija vairs tā nesmaržo. Armēnijā, Gruzijā viņi zīlē kafijas biezumos. Čehijā kafiju taisa ārkārtīgi biezu. Alus un kafija – tas čehiem ir!