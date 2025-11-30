Slovēnijas mežā atrastas Austrijas influenceres Stefānijas Pīperes mirstīgās atliekas
Piecas dienas pēc pazušanas Slovēnijas mežā atrastas 31 gadu vecās Austrijas skaistumkopšanas influenceres Stefānijas Pīperes mirstīgās atliekas.
Pīpere pēdējo reizi tika redzēta 23. novembra kādā ballītē. Tajā pašā naktī viņa draugiem nosūtīja satraucošu ziņu: “Kāpņu telpā atrodas aizdomīgs tipiņš…”, kas lika domāt, ka kāds viņu iespējams vajā vai seko viņai mājās. Kad nākamajā dienā sieviete vairs neatbildēja uz zvaniem un ziņām, policija viņu pasludināja par bezvēsts pazudušu un uzsāka aktīvus meklēšanas pasākumus.
24. novembrī lieta ieguva daudz drūmāku nokrāsu, kad Slovēnijas policija pie robežas esoša kazino stāvvietā atrada sarkanu, aizdedzinātu "Volkswagen Golf" spēkratu. Netālu no degošā auto atradās vīrietis, kurš uzvedās dīvaini un nespēja paskaidrot notikušo — vēlāk policisti apstipirināja, ka vīrietis ir Pīperes bijušais puisis. Vīrieša vārds ir Pīters M., viņam ir 31 gads un vīrietis strādāja nakstklubā kā apsargs.
Viņa aizdomīgā uzvedība un klusēšana tikai pastiprināja aizdomas, un Slovēnijas policija viņu aizturēja uz karstām pēdām, bet Austrija nekavējoties iesniedza pieprasījumu par viņa izdošanu.
Austrijā izmeklētāji izsekoja Pītera M. pārvietošanās maršrutam un nopratināja viņa tuviniekus. Par izmeklēšanas traucēšanu tika apcietināts arī viņa brālis un patēvs. Liecinieki stāstīja, ka pazušanas laikā redzējuši Pīteru M. pie Pīperes dzīvesvietas, un viens no viņiem atcerējās, ka vīrietis nesis līdzi “saritinātu auduma vīstokli”, kas, kā vēlāk secināja policija, varētu būt bijis saistīts ar līķa pārvietošanu.
48 stundu laikā pēc aizturēšanas Pīters M. beidzot salūza un atzinās Pīperes noslepkavošanā, skaidrojot, ka pēc ballītes starp viņiem izcēlies strīds, kas drīz vien kļuva vardarbīgs. Vīrietis apgalvoja, ka viņš nožņaudza Pīperu, ievietoja viņas ķermeni čemodānā un ar automašīnu nogādāja to pāri Slovēnijas robežai.
Vadoties pēc viņa sniegtajām norādēm, policija uzsāka meklēšanu Majšperkas mežos Slovēnijā. 28. novembrī meža biezoknī tika atrasts daļēji zemsedzē aprakts čemodāns, kurā atradās Stefānijas Pīperes mirstīgās atliekas.
Austrijas un Slovēnijas izmeklētāji turpina rekonstruēt Pīperes pēdējās stundas un analizē digitālus pierādījumus, tostarp viņas pēdējās nosūtītās ziņas. Tāpat tiek pārbaudīts, vai Pītera M. ģimenes locekļi varētu būt bijuši līdzdalībnieki vai palīdzējuši slēpt noziegumu.