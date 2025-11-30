Pasaulē

Vīnē sadedzināts 21 gadu vecs ukraiņu bēglis

Nils Zālmanis

Baiss noziegums noticis Austrijas galvaspilsētā Vīnē — kāds ukraiņu bēglis vispirms piekauts luksusa viesnīcas garāžā, pēc tam aizvests uz vientuļu vietu un dzīvs sadedzināts paša automašīnā.

21 gadu vecā vīrieša sadegušais līķis tika atrasts Vīne Donauštates rajonā, un viņa personību izdevies noskaidrot pēc zobiem, vēsta vietējais laikraksts “Kronen Zeitung”. Izmeklētāji uzskata, ka upurim bija tikšanās ar šaubīgiem tipiem viesnīcas garāžā netālu no Donavas kanāla, kur viņš nežēlīgi piekauts un iesēdināts savas “Mercedes” automašīnas aizmugurējā sēdeklī. Pēc tam automašīna aizvesta uz nomaļu vietu, kur ļaundari to aplēja ar degmaisījumu un aizdedzināja. Publikācijā norādīts, ka upuris, pēc visa spriežot, tobrīd vēl bijis dzīvs.

Publikācijā norādīts, ka upuris ieradās Austrijā “pirms kāda laika” un saņēma pagaidu patvērumu. Viņa ģimene devusies uz Vīni, lai mirstīgās atliekas aizvestu uz dzimteni.

