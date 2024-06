Vai dzīvokļa vai mājas numurs var ietekmēt tavu dzīvi? Kā noteikt dzīvesvietas numeroloģisko skaitli

Viens plus viens ir divi – to zina katrs. Bet kas slēpjas aiz "viens" un ko var mainīt "divi" – to pēta numeroloģija. Tai var ticēt, var arī neticēt, tomēr pastāv uzskats, ka Visuma smalkie strāvojumi caur skaitļiem uzrunā cilvēkus un ietekmē viņu dzīvi. Mājokļu attīstītāja “Bonava Latvija” eksperti pēta, kā numeroloģija var ietekmēt māju sajūtu.