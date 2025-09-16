"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes tehnoloģijās un IT 2025
Žurnāls "Pastaiga" jau devīto gadu veido Latvijas sieviešu sasniegumu topu. Ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Lūk, nominācija "Latvijas Gada sievietes tehnoloģijās un IT 2025"!
Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 10 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Eksperti
RAIMONDS PAULS, komponists
MĀRA LĀCE, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
NELLIJA LOČMELE, žurnāla “IR” galvenā redaktore
KRISTAPS ZARIŅŠ, gleznotājs un mākslas pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
BAIBA SIPENIECE-GAVARE, Radio “StarFm” ētera personība un televīzijas raidījumu vadītāja
INDRA VILIPSONE, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktore
SAULVEDIS VĀRPIŅŠ, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
LAURIS MENCIS, “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs
KRISTAPS SAULĪTIS, portāla Jauns.lv galvenais redaktors
AIJA AUŠKĀPA, “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānijas” valdes locekle, “X Faktors Latvija” žūrijas locekle
KĀRLIS RĀCENIS, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, docents, PSKUS virsārsts nefrologs
KĀRLIS DANEVIČS, “SEB bankas” valdes loceklis, ilggadējs “SOS Bērnu ciematu” padomes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes priekšsēdētājs, lektors
KASHER jeb KASPARS BLŪMS-BLŪMANIS, mākslinieks, televīzijas raidījumu vadītājs un sociālo tīklu personība
IVETA VECMANE, dizainere
IVARS NORVELIS, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis
INGA VANAGA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, politiķe un pasniedzēja
GINTS KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
KĀRLIS ZEMBERGS, komunikācijas aģentūru holdinga kompānijas “Omnicom Media Group” vadītājs Latvijā un Igaunijā
DAGNIJA BALTIŅA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Latvijas Gada sievietes tehnoloģijās un IT 2025
Anna Andersone, biedrības “Riga TechGirls” vadītāja un viena no spilgtākajām Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas personībām
“Starp 2025. gada redzamākajiem sasniegumiem minama tehnoloģiju biznesa izglītības iniciatīvas “StartSchool” darbības aktīva palaišana.”
Saulvedis Vārpiņš
“Tajās divarpus reizēs, kad esmu ar Annu runājusi, sapratu, ka Latviju sievietes iznesīs uz pleciem cauri tumsai.”
Baiba Sipeniece-Gavare
“Empātiska un mērķtiecīga iniciatore tehnoloģiju izglītības un sieviešu pārstāvniecības jomā, kā sieviete līdere rada vidi, kur satiekas inovācijas un komunikācija.”
Māra Lāce
Agate Ambulte, jaundibinātā RSU digitālās transformācijas virziena vadītāja
“Novērtēju viņas pragmatisko, profesionālo un arī optimistisko pieeju mākslīgajam intelektam, kas vienlaikus ir gan mūsu pasaules jaunā realitāte, gan nākotnes šausmu scenāriju bubulis. Ar tādu pašu vitalitāti Agate veido arī IT jomas tīklošanās pasākumus jeb vafeļu saietus, kas jau kļuvuši leģendāri.”
Nellija Ločmele
Renāte Strazdiņa, “Microsoft” Tehnoloģiju vadītāja Centrālajā Eiropā un Centrālajā Āzijā
“Vadītāja ar lielu starptautisku pieredzi un profesionāle, kura aktīvi līdzdarbojas globāla mēroga tehnoloģiju transformācijā uz mākslīgā intelekta laikmeta sliekšņa, dalās ar iegūtajām zināšanām arī lokāli Latvijā – gan korporatīvajā, gan akadēmiskajā vidē.”
Lauris Mencis
Arta Žodziņa, Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja
“Latvijas augstskolu informatīvās sistēmas (LAIS) līdzveidotāja un uzturētāja. Atbildīgā IT jomā.”
Kristaps Zariņš
Dana Dima, spēļu straumētāja
“Spēlējot datorspēles un translējot šo procesu “Twitch” un “YouTube” platformās, geimere Danucd pilnībā nodrošina savas vajadzības. Viņai ir simtiem tūkstošu sekotāju no visas pasaules “Instagram” un “TikTok” platformās, reklāmas līgumi ar dažādiem tehnoloģiju uzņēmumiem, personalizēti inventāra atribūti utt. Dana joprojām ir vienīgā dāma starp Latvijas vadošajiem geimeriem, un lielāko daļu viņas ienākumu nodrošina nevis panākumi sacensībās, bet straumēšana un produktu reklamēšana.”
Kristaps Saulītis
Linda Alksne, Rīgas Stradiņa universitātes digitālo prasmju eksperte un Liepājas valstspilsētas pašvaldības IT procesu vadītāja
“Pieredzējusi IT un digitālās transformācijas eksperte, kas veicinājusi Liepājas kā viedpilsētas attīstību, ieviešot inovatīvus e-pakalpojumus un digitalizācijas risinājumus pašvaldībā. Izveidojusi RSU jauno maģistra studiju programmu “Digitālā transformācija un mākslīgā intelekta vadība”, kas apvieno tehnoloģiju stratēģiju ar mākslīgā intelekta vadību. Aktīvi piedalās arī akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, attīstot sabiedrības digitālās prasmes un veidojot nākotnes profesionāļu zināšanu bāzi.”
Kārlis Rācenis
Linda Sinka, “Learn IT” līdzdibinātāja un Rīgas Biznesa skolas projektu direktore
“Ārkārtīgi daudz praktiski darījusi, lai bērni jau kopš mazotnes apgūtu programmēšanas pamatus, kas kļūst par pirmo soli ceļā uz tehnoloģijām, robotiem, droniem un tamlīdzīgi. Jauna sieviete, kura pati ieguvusi pasaules līmeņa izglītību ar Fulbraita stipendiju un tagad Latvijas skolās ievieš Hārvarda Universitātes programmas jauniešu tehnoloģiskajā un IT apmācībā. Pasaules līmeņa cilvēks, ar kuru Latvijai ir ļoti, ļoti paveicies!”
Kārlis Danevičs
Karina Šķirmante, vadošā pētniece un doktorante radioastronomijā Ventspils Starptautiskajā Radioteleskopu centrā
“Saistīta ar modernām tehnoloģijām un starptautiski nozīmīgu zinātnes vidi.”
Kasher
Jekaterina Romanova, biotehnoloģiju jaunuzņēmuma “PrintyMed” izpilddirektore un līdzīpašniece
“Vada Latvijas deep-tech jaunuzņēmumu “PrintyMed”, kas izstrādā nākotnes medicīnas materiālus, tostarp bioloģiski saderīgus sirds vārstuļu prototipus no mākslīgā zirnekļu zīda. Uzņēmums ieguvis vairākas balvas “Deep Tech Atelier” konkursā un piesaistījis vairāk nekā 800 000 eiro pētniecības attīstībai. Sieviete līdere sarežģītā zinātnes un tehnoloģiju nozarē, kurā nepieciešama drosme, redzējums un augsta kompetence. Piedalījās paneļdiskusijā “Women in Deep Tech and Engineering – Challenges & Opportunities”, izceļot sieviešu augsto potenciālu zinātniskās un tehnoloģiskās līderības jomā.”
Ivars Norvelis
Ieva Ilvesa, diplomāte, eksperte ārlietu un drošības politikas jautājumos, digitālajā politikā un kiberdrošībā
“Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā atgādina par aizsardzības un bruņošanās nozīmi arī mūsu reģionā. Taču tas jādara ne tikai fiziski – mūsdienu tehnoloģiju laikmetā īpaši nozīmīga ir kiberdrošība. Kiberdrošības speciāliste un Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas kiberdrošības padomniece Ieva Ilvesa sadarbojas arī ar pašvaldībām.”
Gints Kaminskis
Iveta Kurme, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku informācijas sistēmu sektora vadītāja
“Atslēgas cilvēks visas Latvijas bibliotēku informācijas sistēmu attīstībā. Profesionāle, kura ne tikai zina, ko un kā darīt, bet arī kāpēc tas ir svarīgi visai sabiedrībai. Mērķtiecīgs, gudrs un ar dziļu pārliecību veikts darbs. Sieviete IT vairs nav nejaušība, bet sieviete valsts pārvaldes IT ir retums, ar ko vajag lepoties.”
Dagnija Baltiņa
Diāna Butina, “Riga Techgirls” valdes locekle un mentoru programmas vadītāja
“Ar vīziju un aktīvu rīcību atbalsta sievietes tehnoloģiju jomā. Cilvēks, kurš ar prieku dalās savā pieredzē un zināšanās.”
Aija Auškāpa
Elīna Lidere, “LMT” 5G inovāciju vadītāja
“5G inovāciju vadītāja “Latvijas Mobilajā telefonā, kur viņa strādā ar dronu, mobilitātes, IoT un sabiedriskās drošības tehnoloģijām. Arī “Women in Tech Global” konferences vēstniece.”
Kārlis Zembergs
