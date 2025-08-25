"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas Gada sievietes kultūrā 2025
Žurnāls "Pastaiga" jau devīto gadu veido Latvijas sieviešu sasniegumu topu. Ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Lūk, nominācija Gada sieviete kultūrā (mūzikā, mākslā, teātrī, kino un literatūrā) 2025.
Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 10 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Eksperti
RAIMONDS PAULS, komponists
MĀRA LĀCE, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
NELLIJA LOČMELE, žurnāla “IR” galvenā redaktore
KRISTAPS ZARIŅŠ, gleznotājs un mākslas pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
BAIBA SIPENIECE-GAVARE, Radio “StarFm” ētera personība un televīzijas raidījumu vadītāja
INDRA VILIPSONE, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktore
SAULVEDIS VĀRPIŅŠ, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
LAURIS MENCIS, “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs
KRISTAPS SAULĪTIS, portāla Jauns.lv galvenais redaktors
AIJA AUŠKĀPA, “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānijas” valdes locekle, “X Faktors Latvija” žūrijas locekle
KĀRLIS RĀCENIS, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, docents, PSKUS virsārsts nefrologs
KĀRLIS DANEVIČS, “SEB bankas” valdes loceklis, ilggadējs “SOS Bērnu ciematu” padomes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes priekšsēdētājs, lektors
KASHER jeb KASPARS BLŪMS-BLŪMANIS, mākslinieks, televīzijas raidījumu vadītājs un sociālo tīklu personība
IVETA VECMANE, dizainere
IVARS NORVELIS, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis
INGA VANAGA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, politiķe un pasniedzēja
GINTS KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
KĀRLIS ZEMBERGS, komunikācijas aģentūru holdinga kompānijas “Omnicom Media Group” vadītājs Latvijā un Igaunijā
DAGNIJA BALTIŅA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Latvijas Gada sievietes kultūrā (mūzikā, mākslā, teātrī, kino un literatūrā) 2025
Dagmāra Bārbale, horeogrāfe, XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” mākslinieciskā vadītāja, TDA “Vektors” mākslinieciskā vadītāja
“Šovasar skaisti savija latviskos deju rakstos tūkstošiem bērnu. Tāds dzīvesprieks staroja no dalībniekiem! Dziesmu svētku tradīcija ir stipra, pateicoties milzīgai šādu entuziastu pacietībai, aizrautībai un mīlestībai. Paldies par to!”
Nellija Ločmele
“Spilgta jaunās paaudzes latviešu skatuviskās tautas dejas horeogrāfe un deju uzvedumu veidotāja, kas ienes ienes jaunu pavērsienu šīs nozares attīstībā.”
Kārlis Rācenis
Daiga Rudzāte, galerijas “Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa” direktore, mākslas izstāžu kuratore, Arterritory.com galvenā redaktore
“Vairākkārtēja Latvijas paviljona Venēcijas mākslas biennālē kuratore (vadījusi arī projektu Amandas Ziemeles dalībai Venēcijā 2025. gadā), veidojusi visas Purvīša balvas kandidātu darbu izstādes. Būdama Arterritory.com galvenā redaktore, virza Latvijas vizuālās mākslas telpu uz starptautisku dialogu un izglītojošu sadarbību. Spēj saskatīt un izjust gan mākslinieka radošo redzējumu, gan sabiedrības emocionālo rezonansi un veido pieredzes, kas iedvesmo un skar dziļākos emociju slāņus. Zinoša, gudra, ar lielisku stila izjūtu.”
Māra Lāce
Elīna Garanča, operdziedātāja, mecosoprāns
“Mūzikā, protams, mums būtu jāskatās pa žanriem, bet dabīgi, ka numur viens mūzikā Latvijā joprojām ir Elīna Garanča.”
Raimonds Pauls
Zane Daudziņa, aktrise un grāmatu autore
“Ar grāmatu “Bērnudienas Komunālijā” trāpījusi tik daudziem sirdī, ka izdevniecība “Zvaigzne ABC” atrota rokas un izdod to atkal un atkal. Laiks, kurā izstāstīt savu stāstu, ir jājūt.”
Baiba Sipeniece-Gavare
Indra Lūkina, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore
“Izcila personība Latvijas kultūras menedžmentā ar ļoti augstu kvalitātes latiņu, ilgtermiņa domāšanu, stratēģisku redzējumu par darāmajiem darbiem. LNSO patiešām ir spilgta Latvijas kultūras vizītkarte, tā augstais mākslinieciskais līmenis un kvalitāte jebkurā detaļā un izpausmē nenoliedzami ir arī Indras nopelns.”
Indra Vilipsone
Katrīna Paula Felsberga, dziedātāja
“Jauna, talantīga un ļoti darbspējīga – bruņojusies ar šarmu, enerģiju un bezbailību, viņa ir gatava vissarežģītākajiem profesijas izaicinājumiem. Viņas balss priecē klausītājus Latvijā un pasaulē. Ieguvusi “Lielo mūzikas balvu” kā gada jaunā māksliniece, aizvadītajā sezonā spoži pierādīja, ko spēj arī sarežģītajā baroka mūzikas pasaulē uz Latvijas Nacionālās operas skatuves.”
Indra Vilipsone
Margarita Balanas, čelliste, diriģente
“Britu mākslu žurnālistu portāla “The Arts Desk” vērtējumā raksturota kā “svaiga balss dialogā par to, kāda nākotnē varētu būt klasiskā mūzika”. Apbrīnoju izaugsmes ceļu, ko Margarita turpina iet, apvienojot talantu, mūzikas mīlestību, darbaspējas un ģimenes sinerģiju.”
Lauris Mencis
Līga Celma-Kursiete, virsdiriģente
“Bija viena no virsdiriģentēm XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kolektīvu panākumi koru skatēs un konkursos daudzu gadu garumā apliecina diriģentes un mūzikas pedagoģes talantu, kas daudzus iedvesmo saistīt savas gaitas ar kordziedāšanu ilgtermiņā.”
Lauris Mencis
Anna Viduleja, režisore
“Kārļa Skalbes daiļrades pētījums un ideja par tā ekranizāciju rada jaunu kultūras logu.”
Kristaps Zariņš
Agnese Budovska, Nacionālā teātra aktrise
“Manā skatījumā šā brīža spožākā teātra un kino aktrise Latvijā ir sevi pieteikusi arī uz citas skatuves – grupas “Jaunība” sastāvā. Kad rokās sadodas dažādi kultūras žanri, kļūst arvien interesantāk. Gaidām arī pirmizrādi Dzintara Dreiberga spēlfilmai “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” ar Agnesi galvenajā lomā!”
Kristaps Saulītis
Agnese Lāce, Latvijas Republikas kultūras ministre
“Kā kultūras ministre neapšaubāmi uzlabo arī politiskās kultūras vidi, viņas patriotisms un radošums ir izcilas un nemainīgas vērtības. Kalpo par lielisku piemēru tam, kā ar jaunu enerģiju iedvesmot jauno paaudzi darboties politikā.”
Kārlis Danevičs
Elīza Legzdiņa, dziedātāja
“Radoša personība, kura Latvijas un starptautiskajā mūzikas arēnā pazīstama ar ķermeņa un seksuālo pozitivitāti. Viņas darbi (“Tom & Jerry” u. c.) iekļuvuši populāros medijos un spēlēs, bet “Supernovas” dziesma “The Water” kļuvusi par manu un daudzu citu cilvēku pleilistes favorīti.”
Kasher
Elza Leimane, Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste, horeogrāfe un Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere
“Mākslinieciskais sniegums un starptautiskās uzstāšanās, kas popularizē Latvijas baletu visā pasaulē. Izceļas ar virtuozitāti, spēju radīt spilgtus tēlus un inovatīvu horeogrāfiju, kas novērtēta ar prestižām balvām un kritiķu atzinību.”
Iveta Vecmane
Zane Čulkstēna, Laikmetīgās mākslas centra “Kim?” dibinātāja, SIA “ERDA” īpašniece
“Padara neiespējamo iespējamu, turklāt ar šarmu! Pirms vairāk nekā desmit gadiem līdzradīja Laikmetīgās mākslas centru “Kim?” un šogad īstenoja pirmo laikmetīgās mākslas mesi Rīgā “Riga Contemporary”. Trīs dienās 42 galerijas, 85 mākslinieki no vairāk nekā 20 valstīm, un Rīga pēkšņi kļuva par laikmetīgās mākslas centru! Meses atklāšanā pulcējās vairāk nekā 2000 cilvēku, kopumā reģistrējās 8500 apmeklētāju. Zanei tik neticamas lietas izdodas atkal un atkal! Viņas spēja savienot vīziju ar enerģiju, mākslu ar menedžmentu, cilvēkus ar idejām ir iedvesmojoša.”
Ivars Norvelis
Dita Lūriņa-Egliena, Latvijas Nacionālā teātra aktrise, režisore, pasākumu vadītāja
“Sievišķīgums, talants, enerģija uz kultūras skatuves! Šovasar Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos mūs priecēja Ditas vadībā radītā dejas izrāde “Kastaņa puslode”, nākamvasar viņa būs Raimonda Paula dziesmu svētku “Mana dzimtene” režisore. Paralēli ģimenes un darba dzīvei pilnveidojas, studējot Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas maģistrantūrā.”
Inga Vanaga
Inga Vasiljeva, XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības grupas vadītāja
“Vadot svētku realizācijas speciālistu komandu, profesionāli, ar mieru un pārliecību nodrošināja svētku organizēšanu, koordinēšanu un veiksmīgu realizēšanu, uzsverot svētku dalībnieku, viņu vecāku, skolotāju, visu iesaistīto, tostarp pašvaldību, lomu veiksmīgā svētku norisē.”
Gints Kaminskis
Dace Meiere, tulkotāja
“Izcili tulko no itāļu, lietuviešu, spāņu un katalāņu valodām. Tulkotāji ienes mūsu apziņā un domāšanā jaunas domas un idejas, paplašina latviešu valodas apvāršņus un iespējas; viņi mums padod roku, lai varam pakāpties uz citu valodu domātāju un rakstnieku pleciem un raudzīties tālāk. Šogad jo īpaši izbaudīju Daces tulkoto Irenes Valjeho grāmatu “Papiruss. Pasaules vēsture grāmatās”.”
Dagnija Baltiņa
Emilija Bērziņa, dziedātāja un dziesmu autore, “X Faktors” (Latvija) piektās sezonas uzvarētāja
“2025. gadā atzīta par mūzikas balvas “Gamma” Gada jauno mākslinieci, ieguvusi otro vietu konkursā “Supernova 2025”, ir radiohitu “Sirds pelnos”, “Noticēt sev” un “Heartbeat” autore un izpildītāja. Mūzika ir viņas dzīve, bet ģitāra – dvēsele. Emilija ir pierādījums tam, cik svarīgi ir noticēt sev. Ir šaubu brīži un šķietami nepārvaramas grūtības, taču svarīgākais ir sadzirdēt sevi un doties tālāk.”
Aija Auškāpa
Amanda Ziemele, māksliniece
“Latvijas nacionālā paviljona māksliniece 60. Venēcijas mākslas biennālē. Viņas instalācija/izstādes koncepcija saņēma plašu starptautisku uzmanību un nonāca pasaules mākslas mediju redzeslokā, pozicionējot Latviju sarunā par vizuālo mākslu un identitāti.”
Kārlis Zembergs
