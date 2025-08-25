"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas Gada sievietes medicīnā un farmācijā 2025
Žurnāls "Pastaiga" jau devīto gadu veido Latvijas sieviešu sasniegumu topu. Ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Lūk, nominācija "Gada sieviete medicīnā un farmācijā 2025".
Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 10 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Eksperti
RAIMONDS PAULS, komponists
MĀRA LĀCE, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
NELLIJA LOČMELE, žurnāla “IR” galvenā redaktore
KRISTAPS ZARIŅŠ, gleznotājs un mākslas pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
BAIBA SIPENIECE-GAVARE, Radio “StarFm” ētera personība un televīzijas raidījumu vadītāja
INDRA VILIPSONE, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktore
SAULVEDIS VĀRPIŅŠ, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
LAURIS MENCIS, “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs
KRISTAPS SAULĪTIS, portāla Jauns.lv galvenais redaktors
AIJA AUŠKĀPA, “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānijas” valdes locekle, “X Faktors Latvija” žūrijas locekle
KĀRLIS RĀCENIS, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, docents, PSKUS virsārsts nefrologs
KĀRLIS DANEVIČS, “SEB bankas” valdes loceklis, ilggadējs “SOS Bērnu ciematu” padomes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes priekšsēdētājs, lektors
KASHER jeb KASPARS BLŪMS-BLŪMANIS, mākslinieks, televīzijas raidījumu vadītājs un sociālo tīklu personība
IVETA VECMANE, dizainere
IVARS NORVELIS, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis
INGA VANAGA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, politiķe un pasniedzēja
GINTS KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
KĀRLIS ZEMBERGS, komunikācijas aģentūru holdinga kompānijas “Omnicom Media Group” vadītājs Latvijā un Igaunijā
DAGNIJA BALTIŅA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Latvijas Gada sievietes medicīnā un farmācijā 2025
Zane Rēvalde, ārste un uzņēmēja, veselības aprūpes iestādes “Anti-Aging Institute” dibinātāja un vadītāja, kā arī vadoša persona “Veselības centrs 4” grupas uzņēmumos
“Lauž stereotipus par pretnovecošanas medicīnu. Viņas vadībā tapušās programmas aptver ne tikai novecošanas pazīmju likvidēšanu, bet arī izpēta un uzlabo cilvēka veselību “no matu galiņiem līdz papēžiem”.”
Aija Auškāpa
“Cilvēks, kas tik aktīvi cīnās ar neizbēgamo – novecošanu –, ir jāpiemin pie katras iespējas. Talantīga, zinātkāra, uz nemitīgu pilnveidošanos vērsta profesionāle. Viņas dibinātais “Anti-Aging Institute” lieliski pierāda, ko spēj, un kļūst arvien iecienītāks sabiedrībā.”
Kristaps Saulītis
“Apvienojot medicīnisko izglītību ar stratēģisku vadību, veido inovatīvus preventīvās medicīnas risinājumus un īsā laikā nostiprinājusi institūtam kvalitātes un izcilības parauga reputāciju visā Baltijā.”
Iveta Vecmane
Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore
“Lai gūtu pieredzi par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu kara apstākļos un varētu attiecīgi sagatavot pašas vadīto dienestu, devās uz Ukrainu, pati veicot ceļu ar ziedošanai paredzēto automašīnu. Satikās ar mediķiem piefrontē Slovjanskā, iepazinās ar ievainoto karavīru evakuācijas loģistiku un ieguva skaidrāku redzējumu par to, kam mums jābūt gataviem.”
Saulvedis Vārpiņš
“Līderība, stratēģiskā domāšana un spēja ieviest risinājumus sarežģītos apstākļos padara viņu par nozīmīgu sabiedrības veselības līderi mūsdienu Latvijā. Allaž ar gandarījumu klausos viņas teiktajā, jo tas vienmēr ir skaidri formulēts un izskan ar personīgu pārliecību.”
Māra Lāce
Guna Laganovska, Rīgas Stradiņa universitātes Oftalmoloģijas katedras vadītāja
“Parasti jau pa priekšu iet Ērglis, bet Ērglis nav sieviete… Ir daudz sieviešu, kuras ir daudzko sasniegušas Stradiņos. Tur ir tādas Eiropas mēroga zvaigznes! Es ļoti labprāt izceltu acu ārsti profesori Gunu Laganovsku.”
Raimonds Pauls
Inta Gribonika, mikrobioloģe
“Latgales lauku meitenei, kas tagad strādā vienā no pasaules prestižākajiem infekciju slimību institūtiem ASV, pētījumos par pelīšu austiņām izdevies “uzrakt” svarīgas atziņas par ādas īpašo lomu imūnsistēmas darbībā, kas nākotnē palīdzēs arī cilvēku ārstēšanā.”
Nellija Ločmele
Iveta Golubovska, algoloģe, anestezioloģe un reanimatoloģe
“Spilgta personība, izcila ārste, saprotoša un iejūtīga sieviete. Ārsta rokās mēs nododam sevi, ja uzticamies. Ārsts ir mūsu cerība un paļāvība, ka atkal varēsim būt ierindā. Viņa ir tāda – ārste no Dieva.”
Indra Vilipsone
Marta Gēbele, VSIA “Slimnīca Ģintermuiža” subakūtās psihiatrijas nodaļas vadītāja
“Atbildīga ārste, vada psihiatrijas nodaļu.”
Kristaps Zariņš
Ilze Konrāde, zinātniece un ārste endokrinoloģe
“Spēcīga zinātniece, izcila speciāliste, kura aktīvi iesaistās sabiedrības un citu profesionāļu izglītošanā dažādos iekšķīgo slimību un endokrinoloģijas jautājumos. Nebaidās runāt par jautājumiem, kuri ir neskaidri vai apšaubāmi, spēj iedziļināties un paust pierādījumos balstītu viedokli. Ļoti daudzpusīga personība – savā darba ikdienā ārstē pacientus, vada RAKUS Endokrinoloģijas nodaļu un ir RSU doktorantūras programmas “Medicīna” vadītāja.
Kārlis Rācenis
Alinta Hegmane, onkoloģe, ķīmijterapeite, Latvijas Universitātes asociētā profesore un Latvijas Vēža centra direktore
“Smaga un diemžēl aktuāla medicīnas tēma, kur ļoti nepieciešams un ārstu vidū novērtēts ir Alintas viedums, enerģija un vēlme palīdzēt. Vairāk nekā pirms desmit gadiem, īslaicīgi dzīvojot un strādājot Zviedrijā, pamanīju, ka tur pret vēzi neizturas ar nolemtības sajūtu. Modernā medicīna tiešām dara brīnumus, ja spējam izmantot savlaicīgu diagnostiku un ieviest pasaules labāko praksi Latvijā. Alinta ir savā profesijā izcila, un man nav šaubu, ka viņa glābs vēl daudzus.”
Kārlis Danevičs
Renāte Ranka, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece
“Būtiski veidojusi farmācijas un sabiedrības veselības jomu.”
Kasher
Inese Sviestiņa, RSU pētniece un pasniedzēja onkoloģijas jomā
“Aktīvi iesaistīta pacientu atbalsta un psihosociālās veselības iniciatīvās, organizējusi un vadījusi izglītojošas kampaņas (piemēram, par onkoloģisko pacientu emocionālo veselību). Bieža mediju eksperte – skaidro vēža ārstēšanas, pacientu aprūpes un psiholoģijas jautājumus. Viņas stiprā puse ir sabiedriskā empātija un pacientu psiholoģiskā aprūpe, fokusējoties uz cilvēku pieredzi un emocionālo pusi, kas ir ļoti aktuāla ārstniecības dimensija.”
Ivars Norvelis
Vija Veisa, sertificēta ginekoloģe, Dr. med., Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle
“Stāv sieviešu, īpaši topošo māmiņu un gaidāmo mazuļu veselības sardzē. Vairākus gadus, vadot Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju, rūpējusies par ārstu profesionālo ikdienu un joprojām aktualizē sievietes veselības jautājumus, piedalījusies “Mātes un bērna veselības plāna” izstrādē. Aizstāvējusi promocijas darbu “Joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā”, lai pierādītu, cik svarīgs šis jautājums ir cilvēka attīstībai, intelektam.”
Inga Vanaga
Alīna Fleišmane, aptiekas vadītāja
“Profesionāla farmaceitiskā aprūpe, rūpīgs darbs un cilvēcīga attieksme ikdienā. Vadot aptieku “Apotheka 41” tirdzniecības centrā “Riga Plaza”, veido saliedētu, zinošu un motivētu kolektīvu, apmāca un iedvesmo kolēģus, lai nodrošinātu augstu apkalpošanas kvalitāti un vislabāko aprūpi katram klientam. Nesavtīgs ieguldījums un spožs piemērs savā nozarē.”
Gints Kaminskis
Aiga Balode, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece
“Paraugs, ko augsti vērtēju un cienu. Valsts pārvaldē ir daudz izcilu darbinieku, kuri savas darba kultūras, stratēģiskā dziļuma, tālredzīguma un valstiskās stājas dēļ vairāk būtu uzskatāmi par patiesajiem valstsvīriem un valstssievām.”
Dagnija Baltiņa
