Maija Tabaka jaunajā žurnālā "Pastaiga": "Vienmēr esmu drausmīgi daudz strādājusi"

No 26. jūlija kultūrtelpā “Ola Foundation” skatāma ļoti īpaša Maijas Tabakas personālizstāde. Tajā eksponētie darbi ir no privātkolekcijām, un to atlases procesā piedalījās pati māksliniece, izvēloties gleznas ar personisku nozīmi. Arī mūsu saruna sanāca tāda – ļoti personiska.