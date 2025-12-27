Krievijas iedzīvotāji, neraugoties uz sankcijām, masveidā sākuši iegādāties dzīvokļus NATO valstīs
Krievijas iedzīvotāju interese par nekustamo īpašumu Eiropā 2025. gadā strauji pieaugusi – gandrīz puse darījumu notiek eirozonas valstīs.
Saskaņā ar 2025. gada provizoriskajiem rezultātiem Eiropas valstis kļuvušas par populārāko ārvalstu galamērķi Krievijas iedzīvotājiem nekustamā īpašuma iegādei — uz tām attiecas 49% no kopējā darījumu skaita. Šādi dati ietverti ārvalstu nekustamā īpašuma aģentūras Intermark Global analītiskajā pētījumā.
Salīdzinājumam — laika posmā no 2022. līdz 2024. gadam Eiropas valstīm bija aptuveni 20–26% no darījumiem, norāda analītiķi. Runa ir par tādām Eiropas valstīm kā Kipra, Francija, Itālija, Malta, Grieķija, Vācija, Slovēnija, Portugāle, Serbija, Melnkalne un Bulgārija, skaidro eksperti.
Kā galveno iemeslu Eiropas valstu popularitātes pieaugumam nekustamā īpašuma iegādē Krievijas iedzīvotāju vidū Intermark Global min uzturēšanās atļaujas iegūšanas iespējas, brīvu pārvietošanos Šengenas zonā, bankas kontu atvēršanu Eiropas Savienībā un finanšu resursu pārvaldību (maksājumus, kapitālu u. c.).
Saskaņā ar pētījumu otro vietu pēc Eiropas šogad ieņem Dienvidaustrumāzijas reģions (Taizeme, Indonēzija, Vjetnama un citas valstis), uz kuru attiecas 27% pieprasījuma.
Trešajā vietā ierindojušās Tuvo Austrumu valstis (Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Katara) ar 10% pieprasījuma daļu.