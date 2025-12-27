VIDEO, FOTO: stiprs vējš gāž Ziemassvētku egles un bojā elektrolīnijas visā Latvijā
Daudzviet Latvijā sestdien pastiprinājies stiprs un brāzmains vējš, kura sekas fiksētas arī sociālajos tīklos.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā līdz svētdienas plkst. 16. Par negaisa radītajām sekām liecina arī ieraksti sociālajos tīklos.
Nu nav jau arī te tik traki. Cerams, ka arī nebūs. Tāds spēcīgāks pūtiens. Ar lietu un pāris krusas graudiem ārā nav patīkami. Bet šitāds strauji nāca virsū, tas gan bija dīvaināks skats pic.twitter.com/Ir10Oy3qjM— Kora (@Kornelija_zk) December 27, 2025
Pret vakaru vējš atnesis sniega graudus. pic.twitter.com/Z80fPCp4Di— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) December 27, 2025
Daudzi savos telefonos arī saņēmuši brīdinājumus par stiprām vēja brāzmām.
Gandrīz visas ierīces saņēma šādu paziņojumu. pic.twitter.com/HVzpxI6P1k— Tom Niem (@Tom_Niem) December 27, 2025
Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi. Savukārt kā iepriekš prognozēja laika ziņu moderators Martins Bergšteins, lielākais pārbaudījums šajā laikā būs pilsētu Ziemassvētku eglēm.
Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste. Tāpat Latvijā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti atslēgumi elektrotīklā. Visvairāk neplānotu atslēgumu elektrotīklā - virs 60 - reģistrēti Rīgā un tās apkārtnē, nepilni 20 neplānoti atslēgumi fiksēti Kurzemes centrālajā daļā, vēl daži - Vidzemes rietumu daļā, bet divi - Ludzas pusē. Turpretim Zemgalē, Vidzemes austrumu daļā, kā arī lielākajā daļā Latgales neplānoti elektrolīniju atslēgumi pagaidām nav reģistrēti.