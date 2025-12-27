Sabiedrība

VIDEO, FOTO: stiprs vējš gāž Ziemassvētku egles un bojā elektrolīnijas visā Latvijā

Daudzviet Latvijā sestdien pastiprinājies stiprs un brāzmains vējš, kura sekas fiksētas arī sociālajos tīklos.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā līdz svētdienas plkst. 16. Par negaisa radītajām sekām liecina arī ieraksti sociālajos tīklos.

foto: @Jauns.lv
Nogāzusies Ikšķiles centrālā laukuma egle.
Daudzi savos telefonos arī saņēmuši brīdinājumus par stiprām vēja brāzmām.

foto: Jauns.lv aculiecinieka foto
Arī Salaspilī novērotas apgāztas egles.
Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi. Savukārt kā iepriekš prognozēja laika ziņu moderators Martins Bergšteins, lielākais pārbaudījums šajā laikā būs pilsētu Ziemassvētku eglēm.

Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste. Tāpat Latvijā reģistrēti aptuveni 100 neplānoti atslēgumi elektrotīklā. Visvairāk neplānotu atslēgumu elektrotīklā - virs 60 - reģistrēti Rīgā un tās apkārtnē, nepilni 20 neplānoti atslēgumi fiksēti Kurzemes centrālajā daļā, vēl daži - Vidzemes rietumu daļā, bet divi - Ludzas pusē. Turpretim Zemgalē, Vidzemes austrumu daļā, kā arī lielākajā daļā Latgales neplānoti elektrolīniju atslēgumi pagaidām nav reģistrēti.

