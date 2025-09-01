"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes arhitektūrā, dizainā un modē 2025
Žurnāls "Pastaiga" jau devīto gadu veido Latvijas sieviešu sasniegumu topu. Ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Lūk, nominācija "Latvijas Gada sievietes arhitektūrā, dizainā un modē 2025"!
Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 10 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Eksperti
RAIMONDS PAULS, komponists
MĀRA LĀCE, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
NELLIJA LOČMELE, žurnāla “IR” galvenā redaktore
KRISTAPS ZARIŅŠ, gleznotājs un mākslas pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
BAIBA SIPENIECE-GAVARE, Radio “StarFm” ētera personība un televīzijas raidījumu vadītāja
INDRA VILIPSONE, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktore
SAULVEDIS VĀRPIŅŠ, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
LAURIS MENCIS, “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs
KRISTAPS SAULĪTIS, portāla Jauns.lv galvenais redaktors
AIJA AUŠKĀPA, “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānijas” valdes locekle, “X Faktors Latvija” žūrijas locekle
KĀRLIS RĀCENIS, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, docents, PSKUS virsārsts nefrologs
KĀRLIS DANEVIČS, “SEB bankas” valdes loceklis, ilggadējs “SOS Bērnu ciematu” padomes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes priekšsēdētājs, lektors
KASHER jeb KASPARS BLŪMS-BLŪMANIS, mākslinieks, televīzijas raidījumu vadītājs un sociālo tīklu personība
IVETA VECMANE, dizainere
IVARS NORVELIS, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis
INGA VANAGA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, politiķe un pasniedzēja
GINTS KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
KĀRLIS ZEMBERGS, komunikācijas aģentūru holdinga kompānijas “Omnicom Media Group” vadītājs Latvijā un Igaunijā
DAGNIJA BALTIŅA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Latvijas Gada sievietes arhitektūrā, dizainā un modē 2025
Sarmīte Poļakova, materiālu dizainere
“Eksperimentē ar dažādiem materiāliem, tostarp no dabas nākušiem. Ar inovatīvu pieeju rada ilgtspējīgus produktus, izceļas ar starptautisku atpazīstamību un specifiskas nišas attīstīšanu.”
Kārlis Rācenis
Sarmīte Poļakova & Māra Bērziņa, dizaineres
“Saņēma Latvijas Dizaina gada balvas “Grand Prix” par kopprojektu “Biotextile Pre-Loved” – inovatīvu ilgtspējīgu tekstila risinājumu, kas apvieno materiālu inovāciju, radošu dizainu un ilgtspējas principus. Teicamas eksporta un starptautiskas ievērības iespējas, veicinot Latvijas dizaina atpazīstamību ar jauniem zaļajiem produktiem.”
Kārlis Zembergs
Inese Baranovska, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja
“Dinamiska personība, kas uzskata, ka dizains ir arī kultūras vēstījums un sabiedrības identitātes atspoguļojums. Realizējot viņas iecerēto izstāžu un publisko izglītības pasākumu programmu, muzejs kļuvis par nozīmīgu platformu sarunai par dizaina vēsturi, sasniegumiem un jaunajiem talantiem.”
Māra Lāce
Ruta Rinkule, arhitekte
“Sabiedriski aktīva gan profesionālā organizācijā (LAS), gan pilsoniskās interešu grupās, kas iesaistās un meklē risinājumus dažādiem pilsētvides uzlabošanas jautājumiem. Ir izcila jaunās arhitektu paaudzes pārstāve, kas iestājas par sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu un godīgu procesu vadību.”
Baiba Sipeniece-Gavare
Anna Fanigina, rotu dizainere
“Zīmola “Verba” radītāja un izveidotāja. Smalks un jūtīgs stils, neatkārtojamība un tā īpašā sajūta, ko viņa iedzīvina savos darbos, uzrunā gan Latvijā, gan aiz robežām. “Verba” latīņu valodā nozīmē “Vārdi”, un tas ir spēcīgs impulss mums katram. Īstie vārdi – no sirds uz sirdi.”
Indra Vilipsone
Zaiga Gaile, arhitekte
“Arhitektu pasaulē mums nemaz tik daudz sieviešu nav. Un viņas vārds ir izskanējis visskaļāk. Pieļauju, ka ne es viens nosaukšu šo vārdu un pieminēšu Jauno Rīgas teātri.”
Raimonds Pauls
Liene Jākobsone, Latvijas paviljona līdzkuratore Venēcijas biennāles arhitektūras izstādē
“Radījusi provokatīvu un spilgtu ekspozīciju “Aizsardzības ainava”, ko pamanīja arī starptautiskā prese. Ekspozīcija ļauj Rietumeiropas pārticībā un mierā iežūžotajam skatītājam ieraudzīt fizisko robežu starp demokrātiju un tirāniju un aizdomāties, cik stipras ir vērtības tās pamatos.”
Nellija Ločmele
Inese Straume, dizainere
“Ir spējusi pārmantot labāko no daiļamatniecības tradīcijām un vēsturiskās kvalitātes, klāt liekot mūsdienīgu un stilīgu dizainu uzņēmuma “Daiļrade RC” radītajiem produktiem.”
Lauris Mencis
Ilze Muciņa, dizainere
“Aktīva modes dizainere un sekmīga uzņēmēja ar starptautisku dinamiku.”
Kristaps Zariņš
Elīna Maligina, aktrise, performanču māksliniece, gleznotāja, dzejniece un bijusī uzņēmēja
“Ļoti talantīga un daudzpusīga mākslas personība – drosmīga multimāksliniece, bijusī aktrise, kas sevi meklē un atrod arvien jaunos mākslas veidos. Ar provokatīvo mākslas un modes izstādi “Nome” šogad jaunā veidolā izcēlās Rīgas modes nedēļas laikā. Nesen izdotajā grāmatā “Panika” šokējoši atklāti runā par savu cīņu ar mentālās veselības problēmām un atkarībām.”
Kristaps Saulītis
Elita Patmalniece, māksliniece
“Iedvesma visu vecumu sievietēm un, jāatzīst, arī vīriešiem. Radoša, spilgta, dzīvesgudra, vienmēr un visā pamanāma. Dzīvē viņai brīžam ir gājis pat ļoti smagi, bet, tam visam par spīti, vieglums un radošums mākslā ir kļuvis vēl spilgtāks.”
Kārlis Danevičs
Ieva Zībārte, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve un “Jaunā Eiropas Bauhaus” kustības vadītāja Latvijā
““Jaunā Eiropas Bauhaus” kustība popularizē ilgtspējīgu, skaistu un iekļaujošu vidi.”
Kasher
Dagnija Smilga, arhitekte un arhitektūras studijas “ĒTER” līdzdibinātāja
“Apvieno starptautisku pieredzi ar drosmīgu un poētisku skatījumu uz telpu. Viņas radītie projekti un kuratores darbs iedvesmo, paplašinot arhitektūras robežas un piešķirot tai jaunu, emocionāli piesātinātu dimensiju.”
Iveta Vecmane
Evita Domello, būvuzņēmuma SIA“Monum” valdes locekle
“Būvniecība nav tikai tehnisks process – tā ir vīzija, disciplīna un spēja īstenot lielas lietas. Nozīmīga figūra un sieviete līdere Latvijas būvniecības nozarē, kur ar stratēģisku redzējumu un mērķtiecību veicina ilgtspēju un profesionalitāti. Saņēmusi balvu konkursā “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2024” par nozīmīgu ieguldījumu un iedvesmojošu vadību.”
Ivars Norvelis
Monta Nāburga, latviskā apģērbu zīmola “Radada” izveidotāja, dizainere un radošā direktore
“Patriotisma uzturētāja modē. Savos tērpos apvieno dabu, kultūras mantojumu un mūsdienas. Izveidojusi sietspiedes studiju Skrīveros, vecā ugunsdzēsēju depo, rada sieviešu, vīriešu un bērnu apģērbu, kas kļūst arvien populārāks Latvijā, jau priecē pircējus ārvalstīs un ir pat demonstrēts Londonas modes nedēļā.”
Inga Vanaga
Ieva Ādamsone, tērpu māksliniece
“Sievišķīga un uzņēmīga tērpu māksliniece, kura papildus pamatprofesijai neatlaidīgi turpina atbalstīt Ukrainas karavīrus un civiliedzīvotājus.”
Gints Kaminskis
Dārta Hofmane, grafiskā un grāmatu dizainere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas dizaina projektu vadītāja
“Piešķir vieglumu, gaišumu, iedrošinājumu lasītpriekam un nemirstīgumu grāmatas idejai un mūžīgumam, jo arī grāmatbauda būs viens no iemesliem, kāpēc grāmatas turpinās iznākt un cilvēki tās pirks un lasīs. Mēs, latvieši, uzsūcam grāmatas caur visām maņām, tāpēc iesaku gan Dārtas veidotās grāmatas, gan viņas veidotās izstādes par grāmatām.”
Dagnija Baltiņa
Dita Danosa, Latvijas modes un dizaina entuziaste
“Mērķtiecīgi un neatlaidīgi popularizē Latvijas modes dizaineru sasniegumus gan Latvijā, gan ārzemēs. Baltijas laikmetīgā dizaina izstādes “Tactile Baltics” kuratore un projekta vadītāja.”
Aija Auškāpa
Citas Sasniegumu topa nominācijas - žurnāla "Pastaiga" jaunākajā numurā!