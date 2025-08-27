"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas Gada sievietes jurisprudencē un finansēs
Žurnāls "Pastaiga" jau devīto gadu veido Latvijas sieviešu sasniegumu topu. Ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Lūk, nominācija "Gada sieviete jurisprudencē, finansēs un banku sektorā 2025".
Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 10 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Eksperti
RAIMONDS PAULS, komponists
MĀRA LĀCE, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
NELLIJA LOČMELE, žurnāla “IR” galvenā redaktore
KRISTAPS ZARIŅŠ, gleznotājs un mākslas pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
BAIBA SIPENIECE-GAVARE, Radio “StarFm” ētera personība un televīzijas raidījumu vadītāja
INDRA VILIPSONE, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktore
SAULVEDIS VĀRPIŅŠ, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
LAURIS MENCIS, “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs
KRISTAPS SAULĪTIS, portāla Jauns.lv galvenais redaktors
AIJA AUŠKĀPA, “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānijas” valdes locekle, “X Faktors Latvija” žūrijas locekle
KĀRLIS RĀCENIS, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, docents, PSKUS virsārsts nefrologs
KĀRLIS DANEVIČS, “SEB bankas” valdes loceklis, ilggadējs “SOS Bērnu ciematu” padomes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes priekšsēdētājs, lektors
KASHER jeb KASPARS BLŪMS-BLŪMANIS, mākslinieks, televīzijas raidījumu vadītājs un sociālo tīklu personība
IVETA VECMANE, dizainere
IVARS NORVELIS, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis
INGA VANAGA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, politiķe un pasniedzēja
GINTS KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
KĀRLIS ZEMBERGS, komunikācijas aģentūru holdinga kompānijas “Omnicom Media Group” vadītājs Latvijā un Igaunijā
DAGNIJA BALTIŅA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Latvijas Gada sievietes jurisprudencē, finansēs un banku sektorā 2025
Ineta Ziemele, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, tiesību zinātniece un neskaitāmu publikāciju autore
“Sieviete ar apbrīnojamām darba spējām – neskatoties uz milzu slodzi un daudziem pienākumiem, regulāri komentē būtiskus valsts un starptautiskās arēnas notikumus, dalās savās zināšanās un nepagurstoši sniedz neatsveramu ieguldījumu Latvijas juridiskās domas attīstīšanā, nākotnes juristu un jau praktizējošo profesionāļu apmācībās.”
Saulvedis Vārpiņš
Ieva Tetere, “SEB bankas” valdes priekšsēdētāja
“Profesionāla un mērķtiecīga finanšu nozares līdere ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi, izceļas ar stratēģisku domāšanu un spējām veiksmīgi vadīt lielas organizācijas pārmaiņu un attīstības periodos, kā arī atbalstu sieviešu līderības attīstībai un daudzveidības veicināšanai biznesā.”
Māra Lāce
"Izcila līdere sarežģītajā finanšu sektorā, turklāt nu jau ilgstošākā vadītāja banku sektorā. Gudrība, neatlaidība, ētika un ilgtermiņa domāšana – Ievas piemērs ir iedvesma visām Latvijas sievietēm. Spēja vadīt banku, turklāt tik ilgi, ir apbrīnojama, bet vēl apbrīnojamāk ir spēt saglabāt sirds siltumu, cilvēcīgumu un nebeidzamu vēlmi palīdzēt Latvijas sabiedrībai – Ievas gadījumā arī ar personīgu atbalstu Vītolu fondam un citiem, kas viņai apkārt un sirdij tuvi.”
Kārlis Danevičs
Solvita Olsena, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore, zvērināta advokāte
“Ļoti dedzīga un aizrautīga veselības tiesību eksperte. Viņā saskatu arī Latvijas prezidenti. Godīga un gudra, kas ir reta kombinācija.”
Baiba Sipeniece-Gavare
Laima Letiņa, Finanšu nozares asociācijas padomniece, LR Uzņēmumu reģistra vadītāja
“Profesionālā jauda, rīcība, kas vērsta uz risinājuma atrašanu, spēja veidot dialogu un nonākt pie kopsaucēja arī komplicētu projektu ietvaros iezīmējušas viņas laiku Finanšu nozares asociācijā. Priecājos, ka valsts pārvaldē nonāk šādas raudzes profesionāļi.” Lauris Mencis
Līva Zorgenfreija, “Swedbank Latvija” ekonomiste
“Spēj saprotami izstāstīt sarežģītas lietas un ar makroekonomikas (un ne tikai) tēmām aizraut visdažādākās auditorijas – tas apliecina gan speciālistes profesionālo mērogu, gan mērķtiecīgu darbu, kas ieguldīts, izkopjot autentisku ekspertes rokrakstu.”
Lauris Mencis
Anda Ozola, Latvijas Universitātes juriste
“Plašas zināšanas izglītības un augstskolu likumdošanas jomā palīdz nostiprināt atbildīgu un koleģiālu izglītības procesu.”
Kristaps Zariņš
Marija Celma, krāpšanas novēršanas eksperte “Luminor” bankā
“Diemžēl, domājot par šo nozari, prātā nāk nevis finanšu izaugsmes virzieni, bet gan kā pasargāt sevi no krāpnieku nagiem. Un te “Luminor” speciāliste Marija ir īsta profesionāle. Šajā kiberkrāpšanu laikmetā viņas padomi un zināšanas ir jāielāgo katram.”
Kristaps Saulītis
Karīna Palkova, Rīgas Stradiņa universitātes docente
“Sieviete ar milzīgām darbaspējām, kura aktīvi risina dažādus jurisprudences jautājumus, īpaši medicīnas jomā. Veiksmīgi vada lielu darbinieku komandu, izveidojot RSU Sociālo zinātņu fakultāti. Gan risina praktiskus jurisprudences jautājumus, gan organizē dažādus profesionālās izglītības pasākumus un attīsta jauno zinātnieku kalvi jurisprudencē.
Kārlis Rācenis
Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja
“Finanšu jomas līdere, kas pārstāv sievietes banku un finanšu vadības sektorā.”
Kasher
Vita Liberte, “BDO Law” un “BDO Latvia” vadošā partnere un zvērināta advokāte
“Vairāk nekā 20 gadu pieredze, specializējoties starptautiskajās komerctiesībās, nodokļu plānošanā un strīdu risināšanā. Izceļas ar spēju vadīt sarežģītus pārrobežu projektus un publiskās un privātās partnerības iniciatīvas, sniedzot juridiskos risinājumus, kas ietekmē gan uzņēmējdarbības vidi, gan valsts mēroga attīstības projektus.”
Iveta Vecmane
Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle
“Atkārtoti ievēlēta Latvijas Bankas padomes locekles amatā, turpina vadīt moderno maksājumu attīstību, skaidrās un bezskaidrās naudas nodrošināšanu, digitālā eiro projekta īstenošanu, inovāciju, datu pārvaldības, audita un IT jomas. Kopā ar kolēģiem aktīvi piedalās Eiropas Centrālo banku sistēmas darbā, un viņas profesionālisms ir novērtēts gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Pateicoties Zariņas vadībai, Latvija ir starp vadošajām valstīm eirozonā maksājumu modernizācijā.”
Ivars Norvelis
Irēna Kucina, Satversmes tiesas priekšsēdētāja, asoc. prof., Dr. iur.
“Kopā ar Satversmes tiesas kolektīvu godam sargā un stiprina taisnīgumu, tiesiskumu, mūsu katra pamattiesības un uzticēšanos valstij. Ļoti atbildīgs amats, kuru pildot jāiedziļinās tik daudzās jomās, jāpieņem atbildīgi un drosmīgi lēmumu, jārod taisnīgums starp diametrāli pretējiem viedokļiem, uzklausot pārstāvjus tiesā, un jānotur mugurkauls, ja tiesas pieteikumos ir politisks piesitiens. Šogad Demokrātijas nedēļas ietvaros ieviesa jaunu uzteicamu tradīciju – “Demokrātijas laboratorijas”, lai veidotu dialogu starp jauniešiem un Satversmes tiesas tiesnešiem.”
Inga Vanaga
Anete Pajuste, biedrības “Baltic Family Firm Institute” (BFFI, Baltijas Ģimenes uzņēmumu institūts) dibinātāja un valdes locekle, Rīgas Ekonomikas augstskolas profesore
“Ideja stiprināt ģimeņu uzņēmumus Latvijā ir izcila un pauž vēstījumu par uzņēmējdarbības stabilitāti un ilgtspēju Baltijā, mudina mums pašiem sevi ekonomiski ieraudzīt vēstures nepārtrauktībā un pastāvīgumā. Lai viss izdodas!”
Dagnija Baltiņa
Anete Bergmane, zvērināta advokāte, “Anetes Bergmanes zvērinātu advokātu birojs”
“Precīza, tieša, mērķtiecīga, ar asu prātu apveltīta sieviete, kuras panākumi ir tikai un vienīgi viņas pašas nopelns.”
Aija Auškāpa
