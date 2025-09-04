"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes biznesā 2025
Žurnāls "Pastaiga" jau devīto gadu veido Latvijas sieviešu sasniegumu topu. Ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Lūk, nominācija "Latvijas Gada sievietes biznesā un jaunuzņēmumos 2025"!
Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 10 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Eksperti
RAIMONDS PAULS, komponists
MĀRA LĀCE, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
NELLIJA LOČMELE, žurnāla “IR” galvenā redaktore
KRISTAPS ZARIŅŠ, gleznotājs un mākslas pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
BAIBA SIPENIECE-GAVARE, Radio “StarFm” ētera personība un televīzijas raidījumu vadītāja
INDRA VILIPSONE, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktore
SAULVEDIS VĀRPIŅŠ, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
LAURIS MENCIS, “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs
KRISTAPS SAULĪTIS, portāla Jauns.lv galvenais redaktors
AIJA AUŠKĀPA, “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānijas” valdes locekle, “X Faktors Latvija” žūrijas locekle
KĀRLIS RĀCENIS, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes zinātņu prodekāns, docents, PSKUS virsārsts nefrologs
KĀRLIS DANEVIČS, “SEB bankas” valdes loceklis, ilggadējs “SOS Bērnu ciematu” padomes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes priekšsēdētājs, lektors
KASHER jeb KASPARS BLŪMS-BLŪMANIS, mākslinieks, televīzijas raidījumu vadītājs un sociālo tīklu personība
IVETA VECMANE, dizainere
IVARS NORVELIS, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis
INGA VANAGA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, politiķe un pasniedzēja
GINTS KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
KĀRLIS ZEMBERGS, komunikācijas aģentūru holdinga kompānijas “Omnicom Media Group” vadītājs Latvijā un Igaunijā
DAGNIJA BALTIŅA, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
Latvijas Gada sievietes biznesā un jaunuzņēmumos 2025
Ieva Treija, bāru, restorānu iekārtu un izejvielu tirdzniecības uzņēmuma “Gemoss” vadītāja un īpašniece
“Spēcīga personība, teicama vadītāja ar unikālu lēmumu pieņemšanas prasmi. Īpašs sasniegums ir jaunās “Gemoss” noliktavas un biroju ēkas atklāšana – tā ierindota starp pirmajām energoefektīvajām un ilgtspējīgajām industriālajām būvēm Baltijā. Objekta būvniecības pamatā bijusi nopietna izvēle: celt jaunu noliktavu vai digitalizēt uzņēmuma procesus? Izlemts realizēt abus, un tas arī izdevies.”
Saulvedis Vārpiņš
“Latvijas vadošo dāmu uzņēmēju topā Ieva ir jau daudzus gadus, taču šis gads viesmīlības nozari apgādājošajam uzņēmumam “Gemoss” šķiet īpaši veiksmīgs, un tik acīmredzami attīstības soļi laikā, kad citi nozares pārstāvji lielākoties žēlojas, ir tiešām apbrīnas vērti. Uzcelta jauna biroja ēka, digitalizācija, pārpirkts kaimiņvalsts uzņēmums – “Gemoss” noteikti aug!”
Kristaps Saulītis
Līva Jaunozola, uzņēmēja
“Ar stilīgu, bet arī neatlaidīgu tvērienu atdzīvina vēsturisko Benjamiņu namu Rīgas centrā, un tas pelna ievērību un atzinību. Vēsture nav tikai muzejos, tā ir tepat mums blakus. Latviešiem daudzreiz nācies atkal un atkal sākt no nulles, tāpēc ir brīnišķīgi, ja spējam ar savām idejām un darbiem iedot jaunu elpu senajam.”
Nellija Ločmele
Vita Liberte, juriste, uzņēmēja un kultūras mecenāte
““BDO Law” dibinātāja un partnere ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Ļoti augstu vērtēju viņas atbalstu vizuālajai mākslai.”
Māra Lāce
Pārsla Baško, globālā personāla vadības un kultūras direktore apvienotajā “Printful” un “Printify” uzņēmumā
“Spēcīga sieviete biznesa aprindās Latvijā un Baltijā, papildina biznesa vidi ar personālvadības un pārmaiņu vadības spēju. Vada divu nozīmīgu Latvijas uzņēmumu – “Printful” un “Printify” – apvienošanu.”
Kārlis Rācenis
“Biznesa pasaulē pārmaiņas ieviest un realizēt dzīvē nevar bez stipras un, galvenais, drosmīgas līderības. Guvusi daudzveidīgu pieredzi, darbojoties dažādās nozarēs, patlaban to liek lietā Latvijas “vienradžu” “Printful” un “Printify” integrācijas procesā un apliecina, ka drosme ir viņas DNS.”
Lauris Mencis
Maija Rozenfelde, Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas dizaina katedras vadītāja, dizaina studijas “KID” vadītāja
““KID” grafikas dizains – daudzpusīga un laikmetīga estētika.”
Kristaps Zariņš
Marine Krasovska, Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldes vadītāja
“Aktīvi atbalsta un iedvesmo Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus nodarboties ar biznesu Latvijā, palīdz veidot paredzamu vidi jaunuzņēmumiem, kā arī atbalsta inovācijas un uzņēmumu izaugsmi ar dažādiem pasaules līmeņa instrumentiem – tā saukto “smilšu kasti” un tamlīdzīgi. Izcils piemērs, ka valsts pārstāvim nav jābūt nogurušam, konservatīvam birokrātam, kuram bail no biznesa un no kura baidās bizness, bet gluži otrādi.”
Kārlis Danevičs
Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja
““Forbes” saraksta “40 under 40” dalībniece, kura aktīvi pārstāv sievietes finanšu sektorā un uzņēmējdarbībā.”
Kasher
Zane Kuļikovska, uzņēmējdarbības un pārdošanas līdere
“Ar plašu starptautisku pieredzi biznesa attīstībā, stratēģiskajā vadībā un resursu optimizācijā. Izceļas ar spēju veidot ilgtspējīgas partnerības un virzīt uzņēmumus izaugsmes ceļā, apvienojot juridisko un vadības kompetenci ar inovatīvu skatījumu.”
Iveta Vecmane
Rita Auziņa, “Lido” valdes priekšsēdētāja
“Nozarē aizvadījusi teju 30 gadus, lielākoties strādājot “Lido”. Uzņēmums ir spējis pārtapt un pielāgoties, lai augtu atkal, un tagad kaļ jaunus izaugsmes plānus – iecerējis izbūvēt jaunu ražošanas, noliktavas un biroja ēku “Lido māja”. Bet Rita šā gada sākumā tika atzīta par “Gada cilvēku tūrismā 2024” kategorijā “Uzņēmējs/vadītājs restorānu biznesā”.
Ivars Norvelis
Maija Bērtiņa, SIA “Attach” dibinātāja, projektu vadītāja, augstskolas “Turība” lektore
“Enerģija, idejas, pieredze un atbildība. No nulles izveidotu uzņēmumu attīstījusi līdz līmenim, kad organizē pasākumus vadošiem nozaru uzņēmumiem un organizācijām. Uzkrājusi praktisko pieredzi par pasākumu projektu īstenošanu, ar kuru tagad augstskolā dalās kā lektore.”
Inga Vanaga
Elīna Miķelsone, zinātņu doktore, RTU Dizaina fabrikas vadītāja, Ideju un inovāciju institūta dibinātāja, kā arī Banku Augstskolas asociētā profesore
“Inovāciju un ideju attīstības eksperte, palīdz uzņēmumiem izstrādāt radošas un inovatīvas biznesa pieejas. Atzīta lektore un aktīvi darbojas jaunuzņēmumu vidē Latvijā un ārpus tās.”
Gints Kaminskis
Dace Ozoliņa, privātās pirmsskolas “Elma” dibinātāja un vadītāja, piecu bērnu mamma
“Izcila empātija, izpratne par bērnu vajadzībām, augšanu un mūsdienu izglītību, kā arī spējas šīs zināšanas un izpratni aizstāvēt un īstenot kā veiksmīgu uzņēmumu. Vislielākā veiksme un izdošanās ir strādāt un veidot biznesu jomā, kas pašam rūp visvairāk, un Dace ir gan izglītības eksperte, gan lieliska uzņēmēja.”
Dagnija Baltiņa
Baiba Ābele, “Skonto Mediju Grupas” vadītāja
“Ne tikai atbildīgi vada biznesu un rūpējas par klausītāju iemīļoto “Radio Skonto” un tā grupas uzņēmumiem, bet arī ievieš inovācijas – šogad startējusi multifunkcionāla radio lietotne “Skonto Tev”.”
Aija Auškāpa
Gunita Kuļikovska, “Vividly” dibinātāja un vadītāja
“Arhitekte un urbāniste, dibinājusi uzņēmumu “Vividly”, kas specializējas ilgtspējīgā būvniecībā un digitālajā dizainā un saņēmis atzinību par inovācijām būvniecības nozarē. Arī Vidzemes Augstskolas Ilgtspējīgas būvniecības nodaļas vadītāja.”
Kārlis Zembergs
Asnate Avotniece, Abgunstes muižas saimniece
“Viņa būtu jāmin kopā ar vīru Jāni, bet atceros viņas stāstu, kā ar dažus mēnešus vecu trešo bērnu padusē un uzkrāsotām sarkanām lūpām viņa ieradās izsolē un nopirka Abgunstes muižu. Bez jebkādiem iekrājumiem, tikai degsme un četras rokas, divas dedzīgas sirdis un milzīgs entuziasms ir izcēluši no nebūtības šo vārdiem neaprakstāmi skaisto vietu.”
Baiba Sipeniece- Gavare
