Šo vienu lietu noteikti nedari, kad piesūkušos ērci ņem nost pats
Svarīgākais, kas jādara brīdī, kad konstatē ērces piesūkšanos – to pēc iespējas ātrāk noņemt. "Ir pilnīgi normāli ērci izvilkt pašam, mājās," saka hepatoloģe Indra Zeltiņa. Taču ir viena metode, kuru noteikti nevajadzētu izmantot.
Jo laicīgāk ērci noņemsi, jo mazāka varbūtība inficēties ar ērču encefalīta vīrusu vai borēlijas baktēriju, no kā vienā gadījumā var rasties ērču encefalīts, bet otrā – Laimas slimība, informē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.
"Ir pilnīgi normāli ērci izvilkt pašam, mājās. Kā? Nav viena labākā veida. Vienīgais, ko piebilst, – nelieto ērces un koduma vietas apstrādei eļļu un sviestu. Ja ērce tikko kārtīgi paēdusi un tad tiek apstrādāta ar kādu eļļainu vielu, tas ērcei nogriež svaigu gaisu, un tā var izvemties, tādējādi Laimas slimības baktērijas nonāk brūcē. Vislabāk uzliec uz ērces vates tamponu, kas samērcēts spirtā vai degvīnā, tā paturi minūtes piecas, ērce apreibs un būs vieglāk to izņemt. Ja ērces izvilkšanas eksekūcijā tai notrūkst galva? Tam vairs nav nozīmes, jo – ja ērce bija slima, inficēšanās jau ir notikusi," skaidro Austrumu slimnīcas hepatoloģe prof. Indra Zeltiņa.
Pēc ērces piesūkšanās un noņemšanas no 2 līdz 20 dienām vajadzētu monitorēt savu pašsajūtu un censties ievērot veselīgu dzīvesveidu.
Pazīmes, kad jāvēršas pie ārsta pēc ērces piesūkšanās – ja ir sajūta kā slimojot ar gripu, taču bez saaukstēšanās pazīmēm:
- galvassāpes,
- augsta temperatūra,
- muskuļu vājums,
- izteikts nespēks.