Ērces neguļ ziemas miegu? Siltais decembris atnes negaidītus pārsteigumus mājdzīvnieku saimniekiem
Portāls Jauns.lv saistībā ar sabiedrībā nesen pamanītu ierakstu sociālajā tīklā Facebook, kurā kāda kaķa saimniece 18. decembrī ziņoja, ka savam mīlulim izņēmusi ērci, interesējās par to, cik ierasta šāda situācija ir ziemas periodā. Ērču piesūkšanās decembra vidū daudziem šķiet neparasta, tomēr speciālisti norāda – šādos laikapstākļos tas nav nekas neiespējams.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologs Jānis Dreimanis skaidro, ka parasti ērces rudens beigās, iestājoties vēsākam laikam, pāriet miera stāvoklī, kas palīdz tām veiksmīgāk pārziemot. Taču šī ziema pagaidām bijusi netipiski silta. Lai arī atsevišķās dienās gaisa temperatūra noslīdējusi zem nulles, vairāk nekā nedēļu laika apstākļi atgādinājuši pavasari – bijis silts un mitrs.
“Arī iepriekšējos gados līdzīgos apstākļos ziemas mēnešos ir fiksēti gadījumi, kad ērces piesūkušās gan suņiem, gan citiem dzīvniekiem,” norāda Dreimanis. Viņš uzsver, ka ērču aktivitāti nosaka nevis kalendārs, bet laikapstākļi.
Speciālists skaidro, ka, pārvietojoties pa krūmainām vietām, mežiem, strādājot dārzā vai dodoties makšķerēt, ar ērcēm var sastapties arī ziemā, lai gan mazākā skaitā nekā pavasarī. Vēsās naktis ierobežo to aktivitāti, tomēr pilnībā to neizslēdz. Arī mājdzīvnieki, dodoties ārā, savā vilnā var atnest kādu ērci.
Speciālisti atgādina – siltākos ziemas periodos ieteicams saglabāt piesardzību, regulāri pārbaudīt gan sevi, gan mājdzīvniekus pēc uzturēšanās dabā, jo arī decembrī daba var sagādāt pavasarim raksturīgus pārsteigumus.