Kā saudzīgi atbrīvoties no sausās ādas uz papēžiem? Un ko nekādā gadījumā nedarīt
Pēc garās ziemas un ilgā laika, ko pēdas pavadījušas slēgtos apavos, āda uz papēžiem var būt ļoti sausa, radot pat sāpes, kā arī izskatīties nepievilcīgi. Labās ziņa – no cietās, sausās ādas var atbrīvoties mājās pašu spēkiem, tikai tas jādara ļoti uzmanīgi, lai nesavainotu pēdas un neradītu labvēlīgu vidi iekaisumam.
Nekādā gadījumā nevajag uzreiz ķerties klāt papēžiem ar vīli! Pareizā pēdu kopšanā noteikti rūpīgi jāievēro secība.
1. solis – pēdu maska. Sarīvē 1 garo gurķi vai 2 lauka gurķus, pievieno 1 ēdk. olīveļļas, 1 tējk. medus, 1 tējk. kafijas biezumu un pāris pilienu glicerīna. Visu rūpīgi samaisi.
No pārtikas plēves nogriez divus tik lielus gabalus, lai katrā no tiem var ietīt pēdu. Pārtikas plēvi noklāj uz grīdas un vienlīdzīgi sadali uz tās gurķu masu. Liec virsū pēdas un rūpīgi aptin plēvi ap kāju tā, lai gurķu maska būtu pēdas pusē. Uzvelc vilnas zeķes. Atlaidies dīvānā un ļauj maskai iedarboties pāris stundas. Noņem plēvi un noskalo pēdas ar siltu ūdeni.
2. solis – pēdu mērcēšana. Bļodā ielej siltu ūdeni (+28 grādi) un pieber 1 tējk. sodas. Var piepilināt arī pāris pilienu sev tīkamas ēteriskās eļļas. Turi pēdas ūdenī 15 minūtes un pēc tam rūpīgi noslauki.
3. solis – atbrīvošanās no cietās ādas. Nekādā gadījumā neberz pēdas ar rupju vīli vai nemēģini nogriezt sauso ādu ar žileti vai šķērēm! Pārāk intensīvi rīvējot pēdas, vari tās savainot. Ņem speciālo pēdu vīli vai pumeku. Ja rīkus plāno lietot atkārtoti, pēc procedūras tos dezinficē, lai nevairojas baktērijas.
4. solis – pēdu mitrināšana. Kad pēdas norīvētas, rūpīgi noskalo tās ar vēsu ūdeni, noslauki un sasmērē ar mitrinošu krēmu vai losjonu. Teicamu mitrināšanas līdzekli vari pagatavot pati – vīnogu kauliņu eļļai vai olīveļļai piepilini pāris pilienu glicerīna.
Lai pēdas būtu sakoptas un veselīgas, visus četrus soļus veic pēc kārtas un procedūru atkārto reizi mēnesī.