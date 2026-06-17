24 gadus vecai meitenei uz ādas parādījās izsitumi, tagad viņai atlicis dzīvot sešus mēnešus
24 gadus vecajai Keitlīnai Legetai pēc akūtas mieloīdās leikēmijas diagnozes atlicis dzīvot tikai sešus mēnešus, un šī traģiskā ziņa satriekusi viņas dvīņu māsu Greisu.
Keitlīnai Legetai no Kārdifas 2025. gada aprīlī diagnosticēja akūtu mieloīdo leikēmiju, un vienīgais simptoms, kas norādīja, ka kaut kas nav kārtībā, bija ilgstoši izsitumi.
Pēc ķīmijterapijas un kaulu smadzeņu transplantācijas viņa līdz decembrim sasniedza pilnīgu remisiju. Taču pagājušajā mēnesī Keitlīnai nācās saskarties ar neiedomājamu triecienu, kad ārsti paziņoja, ka vēzis ir atgriezies, un viņai atlicis dzīvot tikai sešus mēnešus.
Uzzinot, ka Lielbritānijā pieejamās ārstēšanas iespējas, visticamāk, nepalīdzēs, viņa meklē palīdzību ārvalstīs, kur ārstēšana un saistītās izmaksas var sasniegt 500 000 mārciņu.
Keitlīnas dvīņu māsai Greisai, apzinoties, ka viņa varētu zaudēt tuvāko cilvēku sešu mēnešu laikā, ir ārkārtīgi sāpīgi: "Mums ir tikai 24 gadi - neviens negaida, ka tā notiks.... Mēs esam gājušas cauri dzīvei kopā, un es nevēlos, lai mūsu stāsts šeit beidzas."
Keitlīna un Greisa vienmēr bijušas ļoti tuvas. Pēc skolas absolvēšanas 2024. gada jūlijā Keitlīna bija plānojusi pievienoties armijai, vēlējās izmācīties par izlūkošanas virsnieci.
Viņai bija ieplānota nepieciešamā medicīniskā pārbaude 2025. gada aprīlī, bet martā viņai uz ādas parādījās izsitumi, kas nepārgāja. 2025. gada 3. aprīlī Keitlīna veica asins analīzes. Nākamajā dienā viņai diagnosticēja akūtu mieloīdo leikēmiju (AML).
Saskaņā ar NHS AML simptomi var ietvert bālumu, nogurumu vai vājumu, elpas trūkumu, neparastus un biežus zilumus vai asiņošanu un pēkšņu svara zudumu, bet Keitlīna sacīja, ka viņa nav izjutusi nevienu no šiem simptomiem - tikai neparastus izsitumus, kas var būt arī asins vēža pazīme.
Uzzinot, ka ārstēšana ietvers kaulu smadzeņu transplantāciju, aizstājot iznīcinātās vēža šūnas ar veselām donora šūnām, dvīnēm un viņu ģimenei tika veikti testi, lai noskaidrotu, vai kāds no viņiem varētu būt saderīgs.
Gan Keitlīna, gan viņas māsa Greisa bija reģistrējušās kā kaulu smadzeņu donori "pirms daudziem gadiem", un sākotnēji Greisai teica, ka, visticamāk, viņa būs saderīga ar māsu, tomēr tā diemžēl nebija.
Neviens cits ģimenes loceklis arī neizrādījās saderīgs, un kamēr tika meklēts alternatīvs donors no reģistra, Keitlīna 2025. gada maijā pēc divu mēnešu ķīmijterapijas sasniedza remisiju. Taču tas pārvērtās viltus cerībās. 2025. gada augustā vēzis bija atgriezies.
2025. gada decembrī Keitlīnai izdevās veikt kaulu smadzeņu transplantācju, bet pirms tam bija nepieciešama papildus visa ķermeņa staru terapija. Atkārtotā ārstēšana tika atzīta par veiksmīgu, 2026. gada janvārī viņai atkal bija remisijā.
Pēc tam Keitlīnai tika ieplānots kaulu smadzeņu monitorings trīs mēnešus, lai pārbaudītu, vai vēzis nav atgriezies, un no 2026. gada marta testu bija paredzēts veikt katru ceturksni. Pārliecinot savu konsultantu pievienot papildu pārbaudi, tika atklāts, ka leikēmija atkal ir atgriezusies.
No 2026. gada maija Keitlīna piedalās citu medikamentu pētījumā ar "Bleximenibu" un gaida, vai viņas ķermenis uz to reaģēs.
Ārsti saka, ka ir pieejama vēl viena medikamentu pētījuma iespēja, ja pašreizējā ārstēšana neizdosies - taču viņai ir teikts, ka šīs terapijas nav dziedinošas. Tāpat meitenei paziņots, ka otrā kaulu smadzeņu transplantācija Lielbritānijā nav iespējama, un ārsti prognozēja, ka pašreizējais ārstēšanas plāns ļaus izdzīvot vēl tikai sešus mēnešus.
Tagad viņa nolēmusi meklēt palīdzību ārvalstīs, apsverot specializētu leikēmijas ārstēšanu Amerikā vai CAR-T šūnu terapiju, imunoterapijas veidu, Ķīnā vai Singapūrā. Abi varianti izmaksās simtiem tūkstošu mārciņu.
Keitlīna un Greisa izveidojušas "GoFundMe" lapu ar nosaukumu "Saving Caitlin", lai mēģinātu savākt 500 000 mārciņu, kas segtu dārgo ārstēšanu ārvalstīs, kā arī transporta, izmitināšanas un uztura izmaksas ģimenes locekļiem, kas viņu pavada, un aicina visus palīdzēt cīņā.
Keitlīna sacīja: "Būdama 24 gadus veca, es vienmēr domāju, ka man vēl visa dzīve priekšā. Ir tik daudz lietu, ko es vēl vēlos darīt, vietu, ko redzēt, un atmiņu, ko radīt kopā ar cilvēkiem, kurus mīlu."