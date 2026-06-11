Eksperts noliedz izplatītu uzskatu par cukuru: tas mani īpaši sarūgtina!
Pēdējos gados sociālajos tīklos arvien biežāk izplatās uzskats, ka cukurs organismam nav nepieciešams vai pat ir bīstams. Daudzi iesaka no tā atteikties, taču, pēc uztura ekspertu teiktā, ap cukuru joprojām ir daudz mītu.
Daudzi cilvēki cenšas ēst veselīgāk un pirmām kārtām izslēdz no savas ēdienkartes cukuru. Lai gan saldumu patēriņa samazināšana var būt veselībai noderīga, eksperti apgalvo, ka šāds melnbalts skatījums var maldināt cilvēkus, ziņo "The Guardian'.
Uztura eksperte Emīlija Līminga norāda, ka priekšstats par cukura bīstamību ir viens no pazīstamākajiem uztura mītiem. Pēc viņas teiktā, maldīgs uzskats bieži rodas tāpēc, ka cilvēki atsakās no cukura bagātiem produktiem un pēc tam jūtas labāk. Tomēr iemesls var slēpties ne tikai cukurā. Bieži tas nozīmē, ka ēdienkartē pazūd ultraapstrādāti saldumi, kuru vietā tiek lietoti pilnvērtīgāki produkti.
Līminga skaidro, ka daži influenceri mēdz attēlot cukuru kā galveno vaininieku svara pieaugumā, cukura līmeņa svārstībās asinīs un sirds slimību attīstībā. Tomēr zinātniskie pētījumi to viennozīmīgi neapstiprina.
Kontrolētos pētījumos, kur cilvēku ikdienas kaloriju patēriņš palika nemainīgs, ēdienkarte ar augstāku cukura saturu nesamazināja svara zaudēšanas rezultātus un neietekmēja vielmaiņu vai citus svarīgus veselības rādītājus.
Pēc ekspertes teiktā, no uztura izslēgtie augļi, dārzeņi un pilngraudi padara uzturu neideālu. Pašā cukurā šādā kontekstā nav kaitīguma.
Kāpēc cukuram ir slikta reputācija?
Daļēji tas saistīts ar to, ka cukura bagāti produkti bieži satur daudz kaloriju. Ja cilvēks pastāvīgi patērē vairāk enerģijas, nekā nepieciešams organismam, var paaugstināties iekaisuma rādītāji un pieaugt veselības riski.
Ilgstoši paaugstināts cukura līmenis asinīs veicina organisma novecošanos un daudzu slimību attīstību. Tomēr ir svarīgi saprast, ka kaitējums rodas no hroniski augsta cukura līmeņa, nevis no tā, ka jūs laiku pa laikam ēdat kādu saldo ēdienu.
Pēc ekspertes teiktā, svarīgi arī saprast, ka visi cukuri nav vienādi. Uztura rekomendācijās atšķir pievienotos cukurus un cukurus, kas dabiski sastopami augļos. Pievienotie cukuri ir tie, kurus pievieno, piemēram, konfektēm, cepumiem vai gāzētajiem dzērieniem. Šajā grupā ietilpst arī cukurs, kas atrodas augļu sulās.
Cukurs, kas atrodas veselos augļos, nepieder pie tās pašas kategorijas, jo tas ir saistīts ar augļa šūnu struktūru un tiek papildināts ar šķiedrvielām, vitamīniem un minerālvielām. Pēc Līmingas teiktā, viņu īpaši sarūgtina padoms izvairīties no augļiem to cukura satura dēļ. Tas ir pilnīgi nepareizs padoms.
Kas ir pievienotie cukuri?
- Cukuri, kurus pievieno ēdienam un dzērieniem ražošanas vai gatavošanas procesā.
- Tie atrodami, piemēram, gāzētajos dzērienos, konfektēs, cepumos, kūkās un saldinātos jogurtos.
- Pie šīs grupas pieder arī cukurs augļu sulās.
Kā atšķiras augļi?
- Cukurs augļos saistīts ar šķiedrvielām bagātu šūnu struktūru.
- Augļi satur arī vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus.
- Šķiedrvielas palēnina cukura uzsūkšanos un palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu.
Kad cukurs kļūst par problēmu?
- Kad to lieto regulāri un lielos daudzumos.
- Kad saldie produkti aizvieto pilnvērtīgu ēdienu uzturā.
- Kad pastāvīgi augsts cukura līmenis asinīs izraisa vielmaiņas traucējumus un palielina hronisku slimību risku.