Vai manai sešgadīgajai meitai ir par daudz kilogramu?
Pēdējā laikā biežāk pamanu rakstus par bērnu lieko svaru un aptaukošanos. Latvijā tā kļūst par arvien nopietnāku veselības problēmu. Ārsti uzsver, ka tas nav tikai estētikas jautājums – aptaukošanās ir hroniska slimība, kas ietekmē visu organismu. Un tad es pēkšņi pieķēru sevi pie domas, ka varbūt arī manas apaļīgās sešgadnieces svars patiesībā ir virs normas? Man pašai šķiet, ka Anna vienkārši ir veselīga, vai varbūt es to gribu tā redzēt?
Pasaules Aptaukošanās federācijas (World Obesity Federation) dati ir satraucoši: līdz 2030. gadam pasaulē ar aptaukošanos dzīvos aptuveni 254 miljoni bērnu un pusaudžu vecumā no 5 līdz 19 gadiem.1 Arī Latvijas statistikas dati nav iepriecinoši – mūsu sabiedrības liekā svara rādītāji pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus. Latvijā Veselības ministrijas un Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pētījumā par fizisko aktivitāti un uztura paradumiem pirmsskolas vecuma bērniem secināts, ka šajā vecumā liekā ķermeņa masa un aptaukošanās ir 19,2% bērnu.2 Kā skaidro bērnu endokrinoloģe Ieva Štrauhmane-Brence, aptuveni 98% gadījumu bērnu aptaukošanās saistīta tieši ar dzīvesveidu – kalorijām pārāk bagātu uzturu un mazkustīgumu.
Varbūt es arī esmu viena no vecākiem, kura, kā teikts pētījumā, pietiekami neapzinās liekās ķermeņa masas un aptaukošanās problēmu savam bērnam? Pētījumā atklāts, ka 89,9% vecāku bērniem ar lieko svaru uzskatīja, ka bērna ķermeņa masa ir normāla. Pat gadījumos, kad bērnam jau bija aptaukošanās, 41,3% vecāku domāja, ka svars ir normas robežās.
Lai saprastu, vai Anna aug un attīstās atbilstoši savam vecumam, pierakstījāmies pie ģimenes ārsta. Vizītes laikā speciālists veica mērījumus, lai noskaidrotu ķermeņa masas indeksu (ĶMI), ko izvērtē salīdzinājumā ar bērna vecumu un dzimumu. Diemžēl apstiprinājās tas, no kā mazliet baidījos, – Annas svars ir nedaudz virs normas. Nekas satraucošs, bet pietiekams iemesls aizdomāties un pamazām mainīt ikdienas paradumus.
Ārsts skaidroja, ka bērnu liekais svars visbiežāk saistīts ar dzīvesveidu – par maz kustību, par daudz našķu un neregulāras maltītes. Viņš neieteica nekādas drastiskas diētas, bet gan vienkāršas lietas: vairāk kustēties, pēc iespējas vairāk laika pavadīt ārā, samazināt saldināto dzērienu lietošanu un pievērst uzmanību uztura kvalitātei.
Īpaši viņš uzsvēra omega-3 taukskābju nozīmi bērna attīstībā. Izrādās, bērnam nedēļā būtu jāapēd vismaz divas porcijas zivju, īpaši treknās zivis – lasi, skumbriju vai siļķi –, kas satur vērtīgās omega-3 taukskābes. Viņš teica, ka ir veikti pētījumi, kas apliecina, ka omega-3 taukskābes ne tikai labvēlīgi ietekmē bērna sirds veselību, redzi, smadzeņu darbību, bet arī organisma aizsargspējas pret negatīvajiem ārējās vides apstākļiem, kā arī palīdz regulēt vielmaiņu un normalizēt svaru.
Un te sākās realitāte – mana meita zivis vienkārši neēd. Ne ceptas, ne vārītas, ne kūpinātas. Ko darīt? Ārsts mani nomierināja, sakot, ka daudzi bērni negrib ēst zivis, bet mūsdienās tam ir risinājums – kvalitatīvi omega-3 uztura bagātinātāji, piemēram, ar krila eļļu.
Mājās, protams, izpētīju internetā informāciju par bērnu un pusaudžu aptaukošanos un uzzināju, ka tā ietekmē fizisko veselību. Satraucoši, ka aptaukošanās ir saistīta ar gandrīz visu ķermeņa sistēmu blakus slimībām – paaugstinātu asinsspiedienu, insulīna rezistenci un 2. tipa cukura diabētu, taukainu aknu slimību, miega traucējumiem, locītavu un balsta kustību aparāta problēmām, hormonāliem traucējumiem, kā arī ar emocionālām grūtībām, pazeminātu pašvērtējumu un pat depresiju.3 Tāpat bērniem ar lieko svaru bieži novēro mācīšanās grūtības un sociālu noslēgšanos, jo viņi nereti saskaras ar vienaudžu nosodījumu vai izsmieklu. Tas atstāj ietekmi uz bērnu psihoemocionālo labsajūtu.
Pētījumi rāda, ka bērniem ar lieko svaru bieži ir zemāks omega-3 līmenis organismā, taču omega-3 taukskābes ir tās, kas palīdz regulēt vielmaiņu un var pozitīvi ietekmēt ķermeņa masas indeksu. Pētījumi liecina, ka omega-3 taukskābes ir iedarbīgas pret aptaukošanos, tieši modulējot gēnus, kas iesaistīti lipīdu metabolismā, tādējādi samazinot ķermeņa masas indeksu. Diēta, kas bagāta ar omega-3 taukskābēm, īpaši eikozapentaēnskābi (EPS) un dokozaheksaēnskābi (DHS), ievērojami samazina kopējo tauku saturu.4
Omega-3 taukskābes ir svarīgas arī koncentrēšanās spējām, atmiņai un kopējai smadzeņu darbībai, kas skolas vecumā kļūst īpaši aktuāli.
Starp citu, SKDS pētījumā noskaidrots, ka ar katru gadu pieaug septiņgadīgu pirmklasnieku īpatsvars ar lieko ķermeņa masu un aptaukošanos – 2015. gadā tādu skolēnu bija 21,7%, 2018. gadā tas bija pieaudzis jau līdz 22,8%.
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Protams, es saprotu, ka viens produkts neatrisinās viņas liekā svara problēmu, jo no pieredzes zinu, ka liekais svars nav kaut kas, kas pāriet pats no sevis. Tāpēc mēs sākām vairāk iet ārā un biežāk izkustēties, sekojam miega režīmam, pakāpeniski samazinām saldumu patēriņu, kā arī pievēršam uzmanību tam, kas ir šķīvī. Arvien retāk ejam arī uz ātrās ēdināšanas iestādēm, kurās Annai vienmēr gribas frī kartupeļus un burgerus – produktus, kas satur lielu daudzumu kaloriju un tauku.
Nu jau kādu laiku vērtīgs papildinājums Annas ikdienā ir LYL KIDS IQ Krill Oil – garšīgie želejvitamīni, ko viņa pati atceras apēst. Protams, sajūta, ka mans bērns tagad saņem nepieciešamās uzturvielas, dod zināmu mieru. Jo, kā teica mūsu ģimenes ārsts, savlaicīga problēmas pamanīšana palīdz novērst nopietnas veselības sekas nākotnē.
Lai mūsu bērni aug veseli, kustīgi un ar labu pašsajūtu! Tas tomēr ir pats svarīgākais.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!