Kāpēc rodas celulīts - un seši soļi, kas palīdzēs to samazināt
Strauji tuvojas vasara, kad mugurā būs jāvelk peldkostīms, atklājot tik nevēlamo celulītu. Pilnībā atbrīvoties no tā būs grūti, bet mest plinti krūmos nevajag, jo ir gana efektīvas metodes, kā ar celulītu cīnīties pašas spēkiem mājas apstākļos.
Kontrastduša. Viena no efektīvākajiem un tajā pašā laikā arī ekonomiskākajām metodēm cīņā pret celulītu. Rūpīgi ar dušu apskalo celulīta skartās ķermeņa zonas – vispirms ar aukstu, tad ar karstu ūdeni. Ūdens temperatūru maini vismaz astoņas reizes. Jo biežāk šo procedūru veiksi, jo drīzāk sagaidīsi rezultātu.
Skrubis ar sāli un medu. Vienādās proporcijās rūpīgi sajauc rupjo sāli un medu. Skrubi ieberzē celulīta skartajās zonās, tad noskalo ar siltu ūdeni. Pēc procedūras vēlams ieziest ķermeni ar mitrinošu krēmu vai eļļu.
Mitrinošs ķermeņa krēms ikdienā. Viens no galvenajiem celulīta cēloņiem ir ādas sausums, tāpēc paralēli citām celulīta apkarošanas metodēm nepieciešams ikdienā mitrināt ādu ar īpaši mitrinošiem ķermeņa kopšanas līdzekļiem.
Pirts – pēc iespējas biežāk. Pirts procedūra ir lielisks līdzeklis ne tikai pret celulītu, bet arī tonizē āda un palīdz aizkavēt tās novecošanos. Process būs daudz efektīvāks, ja uz pirti paņemsi līdzi skrubi; derēs arī iepriekš aprakstītais rupjā sāls un medus maisījums. Rūpīgi masē pirtī sasilušo ādu ar skrubi, pēc tam noskalo ar iespējami vēsāku ūdeni.
Zilie māli. Kosmētiskie māli ir izcils pretcelulīta līdzeklis. Sekojot lietošanas instrukcijai, sajauc zilos mālus ar siltu ūdeni un iezied celulīta skartās ķermeņa zonas. Ļoti svarīgi pēc tam ietīties pārtikas plēvē un nogaidīt vismaz divdesmit minūtes. Tad noskalo mālus no ķermeņa ar siltu ūdeni.
Kustības un ūdens. Jā, visai nodeldēts padoms, tomēr tas strādā. Nav svarīgi, kāda veida fiziskās aktivitātes izvēlies, galvenais, lai tās ir. Savukārt, ja dzersi pietiekami daudz ūdens, tas ne tikai palīdzēs cīņā pret celulītu, bet arī uzlabos ādas stāvokli kopumā.