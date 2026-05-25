Sieviete Polijā strādāja 61 gadu: zināms, cik lielu pensiju viņa šobrīd saņem
Polijā fiksēti rekordlieli pensiju maksājumi, kuru apmērs sasniedz tūkstošiem eiro mēnesī, ziņo "Business Insider".
Runa ir par 81 gadu vecu sievieti no Kujāvijas-Pomožes vojevodistes. Pašlaik viņa saņem aptuveni 9 800 eiro mēnesī (42 075 zlotus). Sieviete savulaik veltījusi darbam vairāk nekā sešas desmitgades, un viņai gandrīz nebija pārtraukumu darba stāžā. "Visā savā karjerā viņai bija tikai divi mēneši bez iemaksām. Un pensijā viņa devās tikai 81 gada vecumā," teikts rakstā.
Pēc pieejamajiem datiem, šis nav vienīgais gadījums ar anomāli augstām pensijām reģionā. Otrā rekordlielā pensija fiksēta Toruņā. Tur sieviete, kas pensionējās 80 gadu un septiņu mēnešu vecumā, ar vairāk nekā 55 gadu darba stāžu, saņem 34 847 zlotus (aptuveni 8 100 eiro).
Tomēr, kā raksta izdevums "Mediafax", absolūtais valsts rekords pieder vīrietim no Silēzijas vojevodistes. Pēc pieejamās informācijas, viņš strādājis gandrīz 63 gadus un pensionējies tikai 86 gadu vecumā. Pašlaik viņa mēneša pensija pārsniedz 43 000 zlotus, kas atbilst aptuveni 10 000 eiro.
Kā publikācijā skaidro eksperti, šādu summu noslēpums ir pavisam vienkāršs – tas ir saistīts ar darba ilgumu. Katrs papildu gads oficiālā nodarbinātībā pēc pensijas vecuma ievērojami palielina gala maksājumu – aptuveni par 15%.
Tajā pašā laikā kontrasts valstī paliek milzīgs: salīdzinājumam tiek minēta zemākā pensija tajā pašā reģionā – 1,4 centi mēnesī.
Sakarā ar to ZUS (Polijas Pensiju fonds) iesaka iedzīvotājiem konsultēties ar speciālistiem pirms galīga lēmuma pieņemšanas par aiziešanu pelnītā atpūtā.