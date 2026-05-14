Kāpēc es atteicos no GLP-1 medikamenta un izvēlējos citu ceļu
Pavasaris un vasaras tuvošanās nes sev līdzi gan prieku, ka uz kādu laiku varēs ielikt skapī vilnas džemperus un biezos mēteļus, gan ar to saistītās bažas: siltajās, apjomīgajās ziemas drēbēs viegli varēja noslēpt ziemas grēciņus – klāt nākušos kilogramus –, bet tagad būs jādomā, kā ar tiem tikt galā.
Vismaz manā gadījumā tā bija. Uzkāpusi uz svariem, secināju, ka kopš pagājušās vasaras nemanot klāt bija nākuši 15 kilogrami. Turklāt kopā ar citām veselības problēmām – nogurumu, brīžiem pat apātiju, trauksmi. Arī ādas stāvoklis nebija no labākajiem – tā bija kļuvusi taukaina, uz sejas un citur bija parādījusies akne. Tas lika atcerēties pusaudža gadus, tomēr izbrīnīja, ka kaut kas tāds iespējams arī pieaugušā vecumā.
Aprunājos ar draudzenēm. Vienai bija tāda pati situācija – vari darīt, ko gribi, piedomāt pie sabalansēta uztura, vingrot vai skriet, svars šā vai tā nekrītas. Otra vienmēr ir bijusi caurbira, un vismaz ar lieko svaru saistītie uztraukumi viņu neskāra, toties viņa sūdzējās par biežu nogurumu un neregulārām mēnešreizēm. Bet trešā pajautāja: “Vai jūs esat pārbaudījušas hormonu darbību? Es to pārbaudīju, kad ilgi nevarēju palikt stāvoklī.” Ģimenes ārste viņu nosūtījusi uz analīzēm, un atklājies, ka vainīgie ir hormoni, pareizāk, izmaiņas dzimumhormonu līdzsvarā.
Tas mani mudināja doties pie savas ārstes. Manu situāciju viņa komentēja šādi: “Protams, būs jāpārbauda hormoni, lai gan tas nav vienīgais iemesls svara pieaugumam. Bet neskriesim ratiem pa priekšu – vispirms nododiet analīzes un veiciet arī olnīcu ultrasonogrāfiju.” Asins analīžu rezultāti uzrādīja gan pazeminātu kopējo D3 vitamīna līmeni, gan nepareizu hormonu darbību – sievišķo hormonu bija kļuvis mazāk, vīrišķo – vairāk. Visticamāk, tas izraisījis insulīna rezistenci – stāvokli, kad organisma šūnas nepareizi reaģē uz insulīnu un var izraisīt aptaukošanos, sirds un asinsvadu slimības un diabētu. Savukārt insulīna rezistence iet roku rokā ar policistisko olšūnu sindromu (PCOS), kura pazīmes man tika atklātas sonogrāfijā – olnīcas bija palielinātas, un tajās bija redzamas cistas. Kā skaidroja ārste, PCOS pamatā ir hormonu disbalanss. Gluži vai burvju loks!
Es, protams, jautāju, kā to visu stabilizēt un normalizēt. Ārste ieteica sākt lietot Ozempic – recepšu zāles, kas sākotnēji bija paredzētas 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, jo tā aktīvā viela semaglutīds stimulē insulīna izstrādi, kas palīdz samazināt cukura līmeni asinīs un samazināt ēstgribu. “Un var palīdzēt arī jūsu gadījumā, tikai stingri jāievēro lietošanas biežums,” viņa piebilda.
Kad pastāstīju par to draudzenei, kura bija ieteikusi pārbaudīt hormonus, viņa nogrozīja galvu: “To nu gan es tev neieteiktu. Ozempic tagad ir kļuvis par modīgām tievēšanas zālēm, visā pasaulē to lieto gan šovbiznesa zvaigznes, gan politiķi, un ir uzradušies arī dažādi viltojumi. Trakākais ir tas, ka zālēm ir nepatīkamas blaknes – nelabums, sejas ādas noslīdēšana, smakojoša mute, pasliktinās redze…” Tas darīja mani tramīgu, palasīju arī internetā – nu nē, izklausījās stipri aizdomīgi, turklāt mani biedēja arī tas, ka zāles ir paredzētas diabēta ārstēšanai, bet man tā nebija. Izlasīju arī, ka pats policistisko olnīcu sindroms ir endokrinoloģisko, vielmaiņas un ģenētisko faktoru komplekss un vēl nav pilnībā izpētīts, neviena no teorijām par to, kas to izraisa, nav visaptveroša.1
Gāju pie ārstes vēlreiz un palūdzu ieteikt citu risinājumu. Izpētot analīžu rezultātus, viņa sacīja: “Hm, redzu, ka jums ir zems D3 vitamīna līmenis – 19 ng/ml –, bet normāls ir starp 45 un 55 ng/ml. Varam sākt ar tā regulēšanu un tālāk redzēsim. Iespējams, normāls D3 līmenis asinīs sakārtos arī citas problēmas. Pasaulē tiek veikti pētījumi par D vitamīna lietošanas ietekmi uz PCOS, un, piemēram, kādā 2024. gadā apkopotā pētījumā, kurā piedalījās 195 sievietes vecumā no 18 līdz 42 gadiem ar diagnosticētu PCOS, tika konstatēts, ka, jo augstāks bija sievietes ķermeņa masas indekss, jo zemāks D vitamīna rādītājs, un zems D vitamīna rādītājs ir saistīts ar paaugstinātu insulīna rezistenci. Kopumā tika secināts, ka D vitamīna lietošanai ir īpaša nozīme PCOS simptomu mazināšanā un ilgtermiņa veselības risku vājināšanā.”2
Šis ieteikums man patika stipri labāk. Bet tas saistījās ar nākamo jautājumu: kuru D3 produktu no plašā plaukta aptiekā izvēlēties? Ārste atbildēja: “Tas viennozīmīgi būs LYL love your life® ražotais LYL sunD3 Professional.” Speciāliste sāka uzskaitīt šī uztura bagātinātāja priekšrocības. Pirmkārt, LYL sunD3 ir spreja formā – ērti lietojams un dozējams. Otrkārt, tas spēj ātrā laikā paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs – D vitamīna rādītāji pēc 30 dienu ilgas LYL sunD3lietošanas ievērojami uzlabojas ikvienam, bet cilvēkiem ar D3 vitamīna deficītu vidējais D vitamīna līmenis (ng/ml) pieaug pat par 197 procentiem.3 Ar vienu diviem pūtieniem zem mēles pietiek visai dienai, ar vienu iepakojumu – no 125 līdz 250 lietošanas reizēm. Un šo produktu var lietot jebkad – nav jāievēro precīzs laiks.
LYL sunD3 ir veikts randomizēts salīdzinošo grupu pētījums, kurā īpaša uzmanība tika veltīta D vitamīna lietošanas ietekmei uz personām ar lieko svaru. Tajā tika pierādīts, ka cilvēkiem ar virssvaru, aptaukošanos un D vitamīna deficītu (zemāks par 20 ng/ml), lietojot LYL sunD3 Professional 4000 SV dienā, viena mēneša laikā vidēji par 112 % pieauga kopējā D vitamīna koncentrācija asinīs4.
“Tagad par vispārīgiem LYL sunD3 ieguvumiem veselībai: tas stiprina imunitāti, atbalsta kaulu, sirds un asinsvadu sistēmas veselību, palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un muskuļu tonusu, regulē vairogdziedzera darbību. Turklāt D vitamīns palīdz ilgi saglabāt smadzeņu funkcijas,”5 viņa piebilda un palūdza nodot analīzes pēc mēnesi ilgas D3 vitamīna lietošanas.
Devos izlūkgājienā uz aptieku, jo cenas faktors arī nav mazsvarīgs. Kad farmaceite nosauca cenu, ilgi nebija jādomā – LYL sunD3 ir īpaši izdevīgs: jo viens flakons man nodrošina devu četriem mēnešiem (man ir vajadzīgi 2 pūtieni dienā), tas man izmaksās vidēji 4 eiro mēnesī. Vēl farmaceite apjautājās, varbūt arī ģimenes locekļiem derētu uzlabot D vitamīna līmeni. Uzzinājusi, ka LYL sunD3 var lietot gan pieaugušie, gan bērni no 3 gadu vecuma, nopirku uzreiz divus iepakojumus – ar domu, ka pūtīsim visi!
Un tad sākās mana jaunā dzīve: ar diviem pūtieniem LYL sunD3 dienā, vingrošanu un sabalansētu ēdienkarti, un, galvenais, vēlēšanos to visu darīt. Un, ziniet, svari rāda aizvien mazākus skaitļus. Prieks iesoļot pavasarī!
[1] https://www.delfi.lv/life/56017206/veseliba/3272565/ka-pasaule-arste-policistisko-olnicu-sindromu
[2] Balogh Z, Csehely S, Orosz M, Bhattoa HP, Krasznai ZT, Deli T, Jakab A. Relations of Insulin Resistance, Body Weight, Vitamin D Deficiency, SHBG and Androgen Levels in PCOS Patients. Biomedicines. 2025 Jul 23;13(8):1803.
[3] Prof. Aleksejs Derovs, “Randomizēta, placebo kontrolēta pētījuma rezultāti par dažādu D vitamīna spreja formu ietekmi uz D vitamīna līmeni asinīs”, “Latvijas ārsts”, 2020. gads, novembra numurs
[5] Castle M, Fiedler N, Pop LC, Schneider SJ, Schlussel Y, Sukumar D, Hao L, Shapses SA. Three Doses of Vitamin D and Cognitive Outcomes in Older Women: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020 Apr 17;75(5):835-842.