Sāpes vēderā? Izvēlies pareizo medikamentu - nevis vienkārši pretsāpju līdzekli.
Vēdera krampji vienmēr uznāk negaidīti. Pirmais instinkts ir ķerties pie ierastā pretsāpju līdzekļa, piemēram, ibuprofēna vai paracetamola. Bet vai zināji, ka krampju gadījumā tie var nemaz nepalīdzēt?
Kāpēc pretsāpju līdzeklis nav pareizā izvēle krampju gadījumā?
Vēdera sāpes ir plašs jēdziens, un to cēloņi var būt ļoti dažādi. Ja sāpes ir pēkšņas, viļņveidīgas un krampjveida, visdrīzāk tās izraisa gludo muskuļu spazmas – neapzinātas muskuļu saraušanās gremošanas traktā, žultsceļos, dzemdē (sāpīgu menstruāciju laikā) vai urīnceļos. Spazmas var rasties pārmērīgas fiziskas slodzes, dehidratācijas, elektrolītu līdzsvara traucējumu, nervu darbības traucējumu vai hormonālu izmaiņu dēļ.
Ibuprofēns un paracetamols galvenokārt samazina sāpju signālu, bet neatslābina muskuļu spazmu, tajā pašā laikā kairinot kuņģa gļotādu.
Spazmu gadījumā nepieciešams spazmolītisks līdzeklis, nevis pretsāpju līdzeklis. Tās ir būtiski atšķirīgas zāļu grupas ar pilnīgi atšķirīgu darbības mehānismu.
No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes – zāles, kas iedarbojas uz cēloni, ne tikai simptomu
No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes aktīvā viela ir drotaverīna hidrohlorīds, kas atslābina gludos muskuļus gremošanas traktā, žultsceļos, urīnceļos vai dzemdē. Tas nozīmē, ka No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes ne tikai īslaicīgi mazina sāpes, bet novērš to cēloni, mazinot muskuļu sasprindzinājumu, kas izraisa sāpes. Rezultātā būtiski samazinās gan sāpes, gan diskomforts.
No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes ir efektīvs dažādu vēdera sāpju gadījumos un piemērots gan sievietēm, gan vīriešiem. Lai gan zāles tradicionāli biežāk lieto sievietes, tās vienlīdz labi iedarbojas uz visiem pieaugušajiem gremošanas trakta, žultsceļu un urīnceļu spazmu gadījumā.
Runājot par drošību, pētījumi liecina, ka blakusparādības novēro tikai retos gadījumos (0,01% līdz 0,1%). Savukārt daudzi tradicionālie pretsāpju līdzekļi, īpaši ilgstoši lietojot, var izraisīt blakusparādības, piemēram, kuņģa kairinājumu (1% līdz 10%). Kā spazmolītisks līdzeklis No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes ir drošs lietošanai, jo atšķirībā no klasiskajiem pretsāpju līdzekļiem tam ir mazāks risks maskēt nopietnus stāvokļus, kam nepieciešama ķirurģiska ārstēšana.
No-Spa 40mg N24 apvalkotās tabletes rozā iepakojumā – pazīstama iedarbība, patīkamāka lietošana
No-Spa 40mg apvalkotās tabletes rozā iepakojums piedāvā būtisku uzlabojumu – tabletes ir pārklātas ar īpašu polimēra apvalku, kas maskē drotaverīna dabisko rūgto garšu. Tableti ir vieglāk norīt, un lietošanas pieredze ir daudz patīkamāka, īpaši tiem, kuri iepriekš vilcinājušies rūgtās garšas dēļ vai saskārušies ar grūtībām norīt tabletes.
Sastāvs un iedarbība ir tieši tāda pati kā jau gadu desmitiem uzticamajam produktam – vienkārši ērtākā un modernākā formā.
Ja spazmas atkārtojas – vērsies pie ārsta
No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes ir piemērots vienreizēju spazmu ātrai mazināšanai. Tomēr dažkārt spazmas var liecināt par nopietnākiem veselības traucējumiem. Atkārtotas žultsceļu spazmas var norādīt uz žultspūšļa iekaisumu vai žultsakmeņu slimību, bet urīnceļu problēmas – uz nierakmeņiem vai urīnpūšļa iekaisumu.
Pie ārsta jāvēršas nekavējoties, ja spazmas pavada drudzis, asinis izkārnījumos, neizskaidrojams svara zudums, simptomu pastiprināšanās naktī vai ilgstoša vemšana. Tāpat ieteicams konsultēties ar ārstu, ja esi vecāks par 50 gadiem un spazmas parādās pirmo reizi.
Vienreizēju krampjveida sāpju gadījumā No-Spa 40mg tabletes/apvalkotās tabletes ir ātra un efektīva izvēle, kas iedarbojas uz problēmas pamatcēloni un reti izraisa blakusparadības.
Bezrecepšu zāles
Lietošana: Parastā vidējā dienas deva ir 120-240 mg dienā.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
