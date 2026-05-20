Foto: LETA
Ievas ziedi.
Sestdien gaiss iesils līdz +24 grādiem, taču jau nākamnedēļ iespējams straujš pavērsiens

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Šīs nedēļas nogalē Latvijā palaikam spīdēs saule un nokrišņu, visticamāk, būs maz, liecina pašreizējās prognozes.

Ceturtdien daudzviet līs, valsts austrumos gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām piekrastē - migla. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.

Piektdien vietām īslaicīgi līs un, pūšot mērenam rietumu vējam, gaiss iesils līdz +17..+20 grādiem, daļā piekrastes temperatūra nepārsniegs +12..+16 grādus.

Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +24 grādiem. Svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums.

Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +5 grādiem.

Nākamnedēļ Rietumeiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs un Krievijā varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas.

