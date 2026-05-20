Sestdien gaiss iesils līdz +24 grādiem, taču jau nākamnedēļ iespējams straujš pavērsiens
Šīs nedēļas nogalē Latvijā palaikam spīdēs saule un nokrišņu, visticamāk, būs maz, liecina pašreizējās prognozes.
Ceturtdien daudzviet līs, valsts austrumos gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām piekrastē - migla. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
Piektdien vietām īslaicīgi līs un, pūšot mērenam rietumu vējam, gaiss iesils līdz +17..+20 grādiem, daļā piekrastes temperatūra nepārsniegs +12..+16 grādus.
Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +24 grādiem. Svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums.
Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +5 grādiem.
Nākamnedēļ Rietumeiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs un Krievijā varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas.