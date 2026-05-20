Eduards Tralmaks vēl neatbrīvojas Latvijas izlasei. "Griffins" pagarina sēriju Kaldera kausa ceturtdaļfinālā
Latvijas uzbrucēja Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālā izcīnīja pirmo uzvaru, izvairoties no sezonas noslēgšana
Sērijas trešajā mačā "Griffins" viesos ar 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Čikāgas "Wolves", kas sērijā līdz trīs uzvarām ir vadībā ar 2-1. Tralmaks šajā mačā vienu reizi meta pa vārtiem un noslēdza spēli ar neitrālu lietderības koeficientu. Grendrepidsas komandai pirmo panākumu sērijā atnesa Mikaels Brandsegs-Nīgors, kurš pagarinājumā guva uzvaru nesošos vārtus pēc spēlētām nepilnām deviņām ar pusi minūtēm.
Abas komandas sērijas ceturto spēli aizvadīs naktī uz piektdienu jeb 22. maiju. Zaudējuma gadījumā Tralmaks teorētiski varētu atbrīvoties uz Latvijas hokeja izlases noslēdzošajām grupas spēlēm. Uzvaras gadījumā "Griffins" panāks izšķirošo piekto sērijas spēli.
Savukārt Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez Raivja Ansona sastāvā viesos ar 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) uzvarēja Springfīldas "Thunderbirds" un sērijā izvirzījās vadībā ar 2-1. Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.