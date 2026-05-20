Ņujorkas "Knicks" brīnumaini atspēlējas un izcīna pirmo uzvaru NBA konferences finālā
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Džeilens Bransons kļuva par savas komandas rezultatīvāko.
Basketbols

Ņujorkas "Knicks" brīnumaini atspēlējas un izcīna pirmo uzvaru NBA konferences finālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ņujorkas "Knicks" otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences fināla pirmajā spēlē atspēlējās no vairāk kā 20 punktu deficīta un izcīnīja panākumu papildlaikā.

Ņujorkas "Knicks" brīnumaini atspēlējas un izcīna ...

"Knicks" mājās ar 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.

Vēl nepilnas astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Knicks" bija iedzinējos ar -22, taču pēc 18:1 izrāviena spēja atspēlēties un panākt neizšķirtu, kad pamatlaikā bija palikušas tikai 19 sekundes. Ņujorkieši papildlaiku iesāka ar 9:0 izrāvienu un nosargāja pārsvaru līdz finālsvilpei, tiekot sērijā pie pirmās uzvaras.

Mājinieku rindās Džeilens Bransons izcēlās ar 38 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, Mikals Bridžess guva 18 punktus, kamēr pa 13 punktiem pievienoja Ogugua Anunobi, Džošs Hārts un Karls Entonijs Taunss, kura kontā arī 13 bumbas zem groziem. Klīvlendas komandā rezultatīvākais 29 punktiem bija Donovans Mičels, kurš arī tika pie sešām pārtvertām bumbām, bet 15 punktus guva Džeimss Hārdens un Evans Moblijs.

Rietumu konferences finālā spēkojas Sanantonio "Spurs" un Oklahomasitijas "Thunder". Pirmdien sērijas pirmajā mačā "Spurs" uzvarēja otrajā pagarinājumā ar 122:115. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".

Tēmas

ASVNBASanantonio "Spurs"Ņujorkas KnicksDžeimss HārdensIndiānas "Pacers"Donovans MičelsOklahomasitijas "Thunder"Karls Entonijs TaunssDžeilens Bransons

Citi šobrīd lasa