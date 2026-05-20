Ņujorkas "Knicks" brīnumaini atspēlējas un izcīna pirmo uzvaru NBA konferences finālā
Ņujorkas "Knicks" otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences fināla pirmajā spēlē atspēlējās no vairāk kā 20 punktu deficīta un izcīnīja panākumu papildlaikā.
"Knicks" mājās ar 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Vēl nepilnas astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Knicks" bija iedzinējos ar -22, taču pēc 18:1 izrāviena spēja atspēlēties un panākt neizšķirtu, kad pamatlaikā bija palikušas tikai 19 sekundes. Ņujorkieši papildlaiku iesāka ar 9:0 izrāvienu un nosargāja pārsvaru līdz finālsvilpei, tiekot sērijā pie pirmās uzvaras.
NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1 💨
DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4.
30-8 RUN TO FORCE OT.
WON BY 11.
HISTORIC 22-POINT 4TH-QUARTER COMEBACK FOR THE KNICKS!
▪️ Largest comeback in a postseason game in franchise history
▪️ Largest 4th-quarter comeback in an NBA Conference Finals game in the play-by-play era
Mājinieku rindās Džeilens Bransons izcēlās ar 38 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, Mikals Bridžess guva 18 punktus, kamēr pa 13 punktiem pievienoja Ogugua Anunobi, Džošs Hārts un Karls Entonijs Taunss, kura kontā arī 13 bumbas zem groziem. Klīvlendas komandā rezultatīvākais 29 punktiem bija Donovans Mičels, kurš arī tika pie sešām pārtvertām bumbām, bet 15 punktus guva Džeimss Hārdens un Evans Moblijs.
Rietumu konferences finālā spēkojas Sanantonio "Spurs" un Oklahomasitijas "Thunder". Pirmdien sērijas pirmajā mačā "Spurs" uzvarēja otrajā pagarinājumā ar 122:115. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".