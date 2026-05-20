Artēmijs Troickis paskaidro, kāpēc klusē Pugačova
Žurnālists un mūzikas kritiķis Artēmijs Troickis, kas 2014. gadā emigrēja no Krievijas uz Igauniju un dzimtenē tika pasludināts par "ārvalstu aģentu”, nesen Rīgā uzstājās ar autorvakaru "Sentimentālā diskotēka".
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", pasākumam bija jānotiek jau pirms vairākiem mēnešiem, taču tas divas reizes tika atlikts – attaisnojoša iemesla dēļ. Pagājušā gada novembrī Troickim tika diagnosticēts rīkles vēzis, un viņš ārstējās Izraēlā. “Man bija 35 radiācijas seansi, neskaitot ķīmijterapiju un pārējo, tāpēc šobrīd neesmu labākajā formā. Ja godīgi, jūtos kā puslīķis. Ārsti saka, ka audzējs ir pilnībā pazudis, bet pilnīga atveseļošanās var ilgt līdz pat gadam. Rīkle man ir pilnībā sadedzināta, tāpēc man visu laiku jādzer šķidrums,” pastāstīja kritiķis.
Vakars Rīgā bija Troicka otrā nesenā izbraukšana uz ārzemēm. Pirmā bija Allas Pugačovas dzimšanas dienas apmeklēšana Kiprā. “Alla izskatās lieliski, lai gan viņa ir savainojusi kāju un staigā ar spieķīti. Apkārt viņai ir daudz cilvēku, kas nav no šovbiznesa pasaules, kuri viņu atbalsta – starp viņiem ir gan krievi, gan ukraiņi. Viņiem ar Maksimu Galkinu ir brīnišķīgi bērni, 12 gadus veci dvīņi, kuri viņus ļoti iepriecina. Ļiza ir radošas dabas, dzied un dejo. Bet Garijam ir acīm redzami talanti biznesa jomā,” pastāstīja Troickis.
Jautāts, kāpēc Pugačova, dzīvojot ārzemēs, nesniedz nekādus politiskus paziņojumus par Krievijas sākto karu Ukrainā, Troickis atbildēja šādi: “Alla šobrīd ir pilnībā iegrimusi savā ģimenes dzīvē. Viņa jūtas kā vēl pietiekami mazu bērnu mamma, ir absolūti laimīga, un viņai vienkārši nav dvēseles spēka, lai ielaistu savā dzīvē politiku. Koncertu viņai, protams, vairs nebūs, bet jaunas dziesmas viņa ieraksta. Dažas no tām viņa ievieto internetā – tās ir diezgan nekaitīgas dziesmas. Bet pie viņas ciemos es dzirdēju arī stingrākas, kur viņas politiskā nostāja skan absolūti skaidri. Vienā no šādām dziesmām Pugačova izsmejoši atsaucas uz saviem kolēģiem – Krievijas šovbiznesa pārstāvjiem, kuri atbalsta režīmu. Tur ir tādi vārdi: “Денежки не пахнут. Делай, что прикажут, а не то по телеку больше не покажут” (“Naudiņa nesmird. Dari, ko pavēl, citādi televīzijā vairs nerādīs,” no krievu val.).